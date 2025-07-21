Google Pixel 10'un Görüntüleri Sızdırıldı! Kamerası Şaşkına Çevirdi

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisi tanıtıldı. Tanıtımın ardından yeni telefonlarla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir sızıntı ile birlikte Google Pixel 10'un görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre kamera tarafında önemli bir değişiklik yapılacak.

Google Pixel 10'un Tasarımı Nasıl Olacak?

Gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak Google Pixel 10'un arka tasarımını gösteren görseller sızdırıldı. Görüntülere baktığımızda telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış üç adet kameranın yer alacağını görüyoruz.

Bunlar arasında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğüdne telefoto kamera bulunacak. Pixel 9'da iki adet kamera tercih edilmişti.

Google Pixel 10 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Google Pixel 10'un 128 GB depolama alanına sahip sürümü 899 euro (42.485 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 999 euro (47.211 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Pixel 10 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 1.099 euro (51.937 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.199 euro (56.654 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.329 euro (62.797 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.589 euro (75.082 TL) fiyata satılacak.

Pixel 10 Pro XL modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.299 euro (61.379 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.429 euro (67.522 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.689 euro (79.807 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.899 euro (89.730 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 2.029 euro (95.873 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 2.289 euro (108.158 TL) fiyata satılacak. Henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.