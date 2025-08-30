Google'ın Yeni Amiral Gemisi Telefonları Hayal Kırıklığına Uğrattı

Google'ın iddialı bir lansman etkinliğiyle tanıttığı Pixel 10 serisi, bazı alıcılara daha erken tarihlerde ulaşmıştı. Bu kullanıcıların Reddit üzerinden yaptığı paylaşımlara göre Google'ın amiral gemisi serisi, kablosuz şarj konusunda dikkatlerini çeken birkaç problemden bahsediyor. Bazıları; Pixel 10, Pro ve XL modellerinde görülen bu problemi şöyle anlatıyor:

Bazen telefon şarj olmaya başlıyor ancak birkaç saniye ya da dakika sonra duruyor. Hız bazı durumlarda 5W'a kadar düşebiliyor.

Pixel 10 ailesi Qi2'ye geçerken, güç aktarımı EPP (Extended Power Profile) yerine MPP (Magnetic Power Profile) üzerinden hizalama mantığına odaklanmıştı. Her iki profil de kağıt üzerinde 15W'a kadar destek verse de, MPP’nin manyetik hizalama beklentisi eski aksesuarlarla uyumda aksamaya yol açabiliyor.

Pixel 10 Kablosuz Şarj Sorunu Çözümü Var Mı?

WPC veritabanı kayıtlarında, Pixel 10 için Qi2 dışı şarj cihazlarına yönelik özel bir hız sınırı ifadesi yer almıyor. O yüzden bu sorunu çözmek için en sağlıklı yol muhtemelen Qi2 sertifikalı bir şarj cihazı kullanmak. Bu konuda kullanıcıların üzülmesine gerek yok, çünkü bu standarta sahip olan sayısız katlanır stand mevcut.

Google Pixel 10 kullanıcıları, eski Qi standlarını kullanmaya devam edebilirler tabii. Ancak ara sıra şarj kesintisi yaşayacaklarını önceden kabul etmeleri gerekecek. Pixel 10 şarj kesintisi sorunu, yazılımla düzeltilebilecek bir sorun değil ne yazık ki.