Cepte Değil, Cüzdanda Ağır! Pixel 10 Serisi Fiyatları Sızdı

Arama motoru devi Google’ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 10 için geri sayım başladı. Ağustos ayında gerçekleşecek lansman öncesi heyecan giderek artarken seriye dair detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Hangi yeniliklerle geleceği merak konusu olan Pixel 10 ailesi, özellikle fiyatıyla merak ediliyor. Zira özelliklerinden çok hangi fiyat etiketiyle raflarda yerini alacağı konuşuluyor. Neyse ki Google Pixel 10 serisi fiyat listesi ortaya çıktı.

Google Pixel 10 Serisi Fiyat Listesi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarına göre Pixel 10 serisinin standart modeli 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak. Bu versiyon 128 GB depolama alanı sunarken, 256 GB’lık seçeneği ise 899 dolardan satışa çıkacak.

Serinin üst segment modeli Pixel 10 Pro’nun başlangıç fiyatı ise 999 dolar olarak belirlenmiş. 256 GB depolama alanına sahip versiyonun 1.099 dolar, 512 GB’lık modelin 1.219 dolar ve 1 TB’lık seçeneğin ise 1.449 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Öte yandan Pixel 10 Pro XL modeli tıpkı selefi gibi 128 GB seçeneğiyle sunulmayacak. Serinin en güçlü modellerinden biri olan bu cihaz, 256 GB depolama alanıyla 1.199 dolardan satışa çıkacak. 512 GB’lık versiyonu 1.319 dolar, 1 TB’lık modeli ise 2.149 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Serideki katlanabilir telefon da merak ediliyor. Kaynağa göre Pixel 10 Pro Fold, 1.799 dolardan başlayacak ve 512 GB depolamalı seçenek, 1.919 dolar fiyata sahip olacak. 1 TB'lık opsiyon ise 2.149 dolar fiyat etiketi taşıyacak.

Google Pixel 10 fiyat listesi şu şekilde:

Google Pixel 10 (128 GB): 799 dolar

799 dolar Google Pixel 10 (256 GB): 899 dolar

899 dolar Google Pixel 10 Pro (128 GB): 999 dolar

999 dolar Google Pixel 10 Pro (256 GB): 1.099 dolar

1.099 dolar Google Pixel 10 Pro (512 GB): 1.219 dolar

1.219 dolar Google Pixel 10 Pro (1 TB): 1.449 dolar

1.449 dolar Google Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1.199 dolar

1.199 dolar Google Pixel 10 Pro XL (512 GB): 1.319 dolar

1.319 dolar Google Pixel 10 Pro XL (1 TB): 2.149 dolar

2.149 dolar Google Pixel 10 Pro Fold (256 GB): 1.799 dolar

1.799 dolar Google Pixel 10 Pro Fold (512 GB): 1.919 dolar

1.919 dolar Google Pixel 10 Pro Fold (1 TB): 2.149 dolar

Google, dört modelden oluşan Pixel 10 ailesini 20 Ağustos'ta tanıtacak.