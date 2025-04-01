Google'ın Yeni Katlanabilir Telefonu Nasıl Görünecek? İşte Detaylar!

Yeni amiral gemilerini Ağustos ayında tanıtan Google bu yıl piyasaya süreceği devam modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL'in CAD tabanlı render görselleri kısa süre önce ortaya çıktı ve böylece cihazların tasarımları hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.

Google Pixel 10 Pro Fold Tasarımı Nasıl Olacak?

Google Pixel 10 Pro Fold yerini alacağı Pixel 9 Pro Fold'a benziyor. Videoyu paylaşan kaynak Pixel 10 Pro Fold'u bize katlanmış halde göstermese de, yeni amiral gemisinin katlanmamış haldeyken Pixel 9 Pro Fold'dan 0,2 mm daha kalın olacağını iddia ediyor.

Rakamlarla konuşmak gerekirse hali hazırda piyasada olan Pixel 9 Pro Fold'un boyutları 155,2 x 150,2 x 5,1 mm seviyesinde. Google Pixel 10 Pro Fold'un ise 155,2 x 150,4 x 5,3 mm boyutlara sahip olması bekleniyor.

Google Pixel 10 Pro Fold'un teknik özelliklerini şu anda bilmiyoruz. Ancak sızıntılara göre Tensor G5 işlemciden güç alacak olan telefon 16 GB RAM ile gelecek. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçeneğin sunulacağı iddia ediliyor.

Lansman tarihi ise aynı olacak yani Google Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL modelleri Ağustos ayında piyasaya sürülecek.