Google Pixel 9 Pro Fold Dayanıklılık Testinde: İşte Sonuç!
Google Pixel 9 serisinin katlanabilir modeli: Pixel 9 Pro Fold dayanıklılık testi ile karşımıza çıktı. İşte katlanabilir telefonun başına gelenler!
Google'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü Pixel Fold dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything'in bükülme testinde başarısız olmuştu. Kısa süre önce tanıtılan Google Pixel 9 serisi ile birlikte bu katlanabilir telefonun devam modeli: Pixel 9 Pro Fold karşımıza çıktı.
Google Pixel 9 Pro Fold Dayanıklılık Testi
Yeni katlanabilir telefonun gelmesi ile gözler tekrar dayanıklılığa çevrildi ve merakla beklenen test yayınlandı. Pixel 9 Pro Fold'un Gorilla Glass Victus 2 ile korunan kapak ekranı 6. seviyeye çizilmeye başlıyor. Katlanabilir yapıdaki ana ekran ise şu anda Gorilla Glass gibi bir yöntemle korunamadığı için 2. seviyede çizilmeye başlıyor.
Kum ve küçük taş parçalarının dayanıklılık testine dahil olmasıyla birlikte menteşe kısmında sorunlar boy gösteriyor. Telefon arkadan büküldüğünde ikiye ayrılıyor ve bu da ana ekranı kullanılamaz hale getiriyor.
Google Pixel 9 Pro Fold, Özel Kılıfı İle Kanlı Canlı Görüntülendi!
Google'ın yakında tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonu Google Pixel 9 Pro Fold, orijinal kılıfıyla ilk kez canlı şekilde görüntülendi.
Dayanıklılık testi ekranın kırılması sonrasında bir parçalanma videosuna dönüşüyor ve anakarttan buhar odasına kadar tüm bileşenleri görüyoruz.