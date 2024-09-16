Google Pixel 9 Pro Fold Dayanıklılık Testinde: İşte Sonuç!

Google'ın geçen yıl piyasaya sürdüğü Pixel Fold dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything'in bükülme testinde başarısız olmuştu. Kısa süre önce tanıtılan Google Pixel 9 serisi ile birlikte bu katlanabilir telefonun devam modeli: Pixel 9 Pro Fold karşımıza çıktı.

Google Pixel 9 Pro Fold Dayanıklılık Testi

Yeni katlanabilir telefonun gelmesi ile gözler tekrar dayanıklılığa çevrildi ve merakla beklenen test yayınlandı. Pixel 9 Pro Fold'un Gorilla Glass Victus 2 ile korunan kapak ekranı 6. seviyeye çizilmeye başlıyor. Katlanabilir yapıdaki ana ekran ise şu anda Gorilla Glass gibi bir yöntemle korunamadığı için 2. seviyede çizilmeye başlıyor.

Kum ve küçük taş parçalarının dayanıklılık testine dahil olmasıyla birlikte menteşe kısmında sorunlar boy gösteriyor. Telefon arkadan büküldüğünde ikiye ayrılıyor ve bu da ana ekranı kullanılamaz hale getiriyor.

Dayanıklılık testi ekranın kırılması sonrasında bir parçalanma videosuna dönüşüyor ve anakarttan buhar odasına kadar tüm bileşenleri görüyoruz.