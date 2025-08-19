Google'ın Güçlü Telefonu AnTuTu Testine Girdi! Sonuç Şaşırttı

Google'ın tanıtmaya hazırlandığı yeni telefonlar ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan Pixel 10 Pro XL bu kez AnTuTu puanı ile gündeme geldi. Telefonun AnTuTu sergilediği performans şaşırttı.

Google Pixel 10 Pro XL AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Gücünü Tensor G5 işlemcisinden alan Google Pixel 10 Pro XL, AnTuTu'da toplamda 1 milyon 140 bin 286 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Tensor G4 işlemcisine sahip olan Pixel 9 Pro XL ise toplamda 983 bin 628 puan aldı.

Test sonuçlarına baktığımızda Tensor G5'in Tensor G4'e kıyasla büyük iyileştirmeler içerdiğini görüyoruz ancak GPU tarafında önceki modelden daha düşük bir puan alınması şaşırttı. Bu durum, Google'ın yeni işlemcide önceliklerini değiştirdiğine işaret ediyor olabilir.

GPU performansındaki bu düşüş, Tensor G5'in enerji verimliliği veya yapay zeka gibi başka alanlara odaklandığını düşündürüyor. Telefonun hangi yazılımı çalıştırdığının da belli olmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla telefon satışa sunulduktan sonra farklı puan alabilir.

Genellikle bu tür ön testler, cihazlar tam optimize edilmemişken yapılır. Bu nedenle, telefon piyasaya sürüldüğünde son kullanıcıya ulaşacak olan nihai yazılımla çok daha yüksek ve dengeli puanlar alması bekleniyor.

Google Pixel 10 Pro XL'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Tensor G5 işlemcisine sahip telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 39W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Pixel 10 Pro XL'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Pro XL'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 10 Pro XL modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.299 euro (62.084 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.429 euro (68.298 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.689 euro (80.724 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Google Pixel 10 Pro XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre bu seride Pixel 10, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro modelleri yer alacak.