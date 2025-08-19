12 GB RAM'li Xiaomi 15T Serisinin Fiyatı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl Xiaomi 14T serisini satışa sunan Xiaomi, serinin yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerinin fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca telefonların bazı özellikleri de belli oldu.

Xiaomi 15T Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 15T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü Avrupa'da 649 euro (30.963 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefon gri, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 799 euro (38.126 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 899 euro (42.897 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Telefon gri, siyah ve altın renk seçenekleri sunacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 15T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX8000 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera yer alacak.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi 15T, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. Xiaomi 15T'de Dimensity 8400 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Xiaomi 14T'de 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8300 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi 15T Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 15T Pro, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Xiaomi 15T Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OVX9100 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde OV13B ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Xiaomi 15T Pro'da Dimensity 9400+ işlemcisinin yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Xiaomi 15T Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 14T serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun ise 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.