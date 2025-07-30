Google Pixel 10 Serisinin Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Google Pixel 9 serisi tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Google'ın yeni telefonları merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni bir sızıntı ile birlikte Pixel 10 serisinin özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı. Google'ın yeni telefonları çok güçlü olacak.

Google Pixel 10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortay açıkan bilgilere göre telefon gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.1 GHz Cortex-X4, üç adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.92 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Arka yüzeyde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Google Pixel 10 Pro Fold'un Özellikleri Nasıl Olacak?

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Pixel 10 Pro Fold, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonun ikinci ekranı 6,4 inç büyüklüğünde olacak.

Telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 39W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Pixel 10 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon gücünü sekiz çekirdekli Google Tensor G5 işlemcisinden alacak.

Google Pixel 10 Pro XL'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Tensor G5 işlemcisine sahip telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak.

Pixel 10 Pro XL'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.