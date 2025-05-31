Google Pixel 10 Geliyor: İşte Öne Çekilen Tanıtım Tarihi!

Google, Pixel 9 serisi akıllı telefonlarını (Pixel 9a hariç) geçen yıl Ağustos ayında tanıttı. Saf Android deneyimini yaşamaktan keyif alan kullanıcılar bu yıl piyasaya sürülecek olan Google Pixel 10 serisi telefonları aynı zaman diliminde yani Ağustos ayında bekliyor.

Google Pixel 10 Tanıtım Tarihi Öne Çekildi

Google'ın Pixel Superfans'a 27 Haziran'da Londra'da düzenlenecek 1,5 saatlik Pixel Penthouse etkinliği için davetiye gönderdiği ortaya çıktı. Davetiye gönderilmesi gayet normal diyebilirsiniz ancak dikkat çekici bir detay var Google Pixel serisi cihazlardan bahsediliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere davetiye üzerinde söz konusu Pixel cihazlar hakkında herhangi bir detaya yer verilmiyor hatta Pixel 10 serisi olduğundan bile bahsedilmiyor. Ancak tahminler bu cihazların Google'ın yeni telefonları olduğu yönünde.

Beklentiler Google'ın yeni telefonlarının 27 Haziran'daki bu etkinlikte tanıtılması ve Temmuz ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi yönünde. Android 16'nın Android 15'e kıyasla daha erken bir tarihte yayınlanacağını düşünürsek bu gayet normal.

Google, Android 16'nın 2025'in 2. çeyreğinde yani Haziran sonundan önce piyasaya sürüleceğini doğruladı.