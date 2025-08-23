Google'ın Yeni Amiral Gemisi Beş Yıllık iPhone'a Yenildi

Google, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi Pixel 10 serisini oldukça iddialı bir etkinlikle tanıttı. Hatta bu etkinlikte Apple'ın Siri konusundaki başarısızlığı ve yapay zekâ alanında rakiplerinin gerisinde kalmasıyla dalga geçti. Yeni amiral gemisi modellerinin en dikkat çeken donanımı hiç şüphesiz Tensor G5 yonga setiydi. Kağıt üzerinde oldukça iddialı özellikleri olan bu set, Geekbench sonuçlarıyla kullanıcıları şaşırttı. Çünkü 2025 model amiral gemisi, beş yıl önceki iPhone 12 Pro Max'in gerisinde kaldı.

2025 Model Pixel 10 Pro XL, 2020 Model iPhone 12 Pro Max'e Yenildi

Google Pixel 10 Pro XL, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1.948, çoklu çekirdekte ise 5.087 puan alarak, beş yıl önce piyasaya sürülen bir iPhone'un gerisinde kaldı. Karşılaştırma yapacak olursak, iPhone 12 Pro Max'in A14 Bionic çipi, tek çekirdekte 2.204 ve çoklu çekirdekte 5.187 puan almayı başarmıştı.

Apple'ın işlemcideki mimarisi, beş yıldan bugüne kadar güçlü kalmayı başarmış gibi duruyor. Tabii bu testlerin sadece ham performansa bağlı olduğunu unutmamak lazım. Ancak şu da bir gerçek: Apple, işlemci mimari konusunda rakiplerine her sene fark atmasıyla oldukça güçlü bir konumda bulunuyor.

Google, Android 16'yı Tensor G5 için özel olarak optimize ettiğini ve bu sayede gündelik işler ve dahi Gemini gibi yapay zekâ botlarının sorunsuz çalışacağını vurgulamıştı. Tensor serisinin odak noktası, ham güçten ziyade yapay zekâ ve makine öğrenimi görevlerinde etkin olmak. Telefon asıl gücünü yapay zekâ özelliklerinden alıyor.

Sizce bir telefonun işlemcisinin ham performansı mı daha önemli, yoksa yapay zekâ ve yazılım optimizasyonları mı? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.