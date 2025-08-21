Çok Güçlü işlemcili Google Pixel 10 Pro Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var

Uzun süredir merakla beklenen Google Pixel 10 Pro tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Google'ın yeni Android telefonu 16 GB RAM, güçlü işlemci ve 120Hz OLED ekranıyla öne çıkıyor. Telefon için 999 dolar (40.888 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Google Pixel 10 Pro Özellikleri

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 495 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Pixel 10 Pro gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. Yeni katlanabilir telefon Google Pixel 10 Pro Fold ve Pixel 10'da da aynı işlemci yer alıyor. Google Pixel 9 serisi için ise Tensor G4 işlemcisi tercih edilmişti.

Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek mevcut. 4.870 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 42 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

207 gram ağırlığındaki Google Pixel 10 Pro'da IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, teleofnun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 16 ile gelen telefon 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak.

Google Pixel 10 Pro Fiyatı

Google Pixel 10 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 999 dolar (40.888 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.099 dolar (44.988 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.219 dolar (49.901 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 1.449 dolar (59.316 TL) fiyat etiketi belirlendi.