Fiyatlar Değişecek mi? Apple iPhone 17 Serisini Bu Ülkede Üretecek!

Apple, önümüzdeki ay tanıtılacak olan yeni iPhone 17 serisinin üretimi için Hindistan'daki fabrikalara yöneliyor. Şirket, yeni seriyle birlikte ilk kez tüm modellerin ABD'ye yönelik ilk sevkiyatlarını Çin yerine Hindistan'da üretme kararı aldı. Bu stratejik adım, Apple'ın ve dolayısıyla ABD'nin Çin'e olan üretim bağımlılığını azaltma çabasının en somut örneklerinden biri olarak görülüyor. İşte detaylar!

iPhone 17 Serisinin Tüm Modelleri Hindistan'da Üretilecek

Sektörel kaynakların paylaştığı bilgilere göre, Apple yeni iPhone 17 serisini Hindistan'da üretecek. Uzun bir süredir üretim tesislerini Çin'den Hindistan'a kaydırmaya çalışan şirket, ikisini yeni kurduğu toplam 5 büyük fabrika ile birlikte yeni serinin tüm modellerini burada üretmeye karar verdi.

Hindistan merkezli Tata Group tarafından kontrol edilen bu iki yeni fabrikanın önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'daki toplam iPhone üretiminin yarısını karşılaması beklenirken, Apple'ın uzun süredir iş ortağı olan Foxconn'un bu süreçte Bangalore'daki üretim tesisleriyle telefonların üretimini üsteleneceği söyleniyor.

Teknoloji devinin, özellikle ABD'nin Çin'e olan bağımlılığı azaltma politikaları ve Başkan Donald Trump'ın şirkete yaptığı baskılar nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Nitekim, son dönemde Çin'e uygulanan ek gümrük vergileri inanılmaz bir boyuta ulaşırken, Hindistan'ın nispeten düşük gümrük vergileri ve iPhone üretiminin bu vergilerden muaf tutulacak olması, ülkeyi Apple için daha cazip hale getiriyor.

Üretim yerinin değişmesi, yeni iPhone 17 serisinin fiyatlarını nasıl etkileyeceği sorusunu da beraberinde getiriyor. Çin, ek gümrük vergileriyle mücadele etse de, ucuz iş gücü ve geniş üretim kapasitesi sayesinde Apple için yıllardır vazgeçilmez bir merkezdi. Hindistan'daki yeni tarifelerin Apple'a ne kadara mal olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.