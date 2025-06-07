Telefonunu Gece Şarjda Bırakan Kadın Ölümden Döndü

Google'ın uygun fiyatlı akıllı telefonu Pixel 6a, gece şarja takılı olduğu esnada aşırı ısınma nedeniyle tamamen eridi. Telefonun sahibi olan kadın bu talihsiz olay sonucu ölümün kıyısından dönerken, akıllı telefonları gece şarjda bırakmak güvenli mi gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte detaylar!

Gece Şarjda Bırakılan Google Pixel 6a, Mum Gibi Eridi

Hiçbir zaman yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımız her ne kadar genellikle oldukçe güvenli olsa da içerisinde bazı durumlarda oldukça yanıcı olan bir pil barındırıyor. Bu nedenle bazı konularda oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Aksi durumda ise Arielle isimli kadının başına gelenlerin sizin de başınıza gelme ihtimali bulunuyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arielle'in Google Pixel 6a'sını orijinal olmayan bir adaptörle başucunda şarja takmasıyla başladı. Ardından uykuya dalan Arielle, keskin bir yanık kokusu, aşırı ısınma alarmı ve bazı çıtırdama sesleriyle uyandı. Telefonuna baktığında ise muhtemelen hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı.

Google Pixel 6a neredeyse bir fırının içine koyulmuş gibi erimiş ve yangın çıkarmak üzereydi. Arielle tarafından paylaşılan fotoğraflar, telefonun uğradığı hasarın boyutunu gözler önüne seriyor. Cihazın tamamen deforme olmuş, ekranı kasasından tamamen ayrılmış ve sağ kenarı tamamen erimiş durumda. Telefon artık tamamen kullanılamaz halde.

Belirtmekte yarar var ki Arielle aslında şanslı. Eğer uyanmasaydı bu durum çok daha büyük bir yangına neden olabilir ve hayatını kaybetmesine neden olabilirdi. Neyse ki kazanın boyutları bu noktaya ulaşmadı. Ayrıca genç kadın Google ile iletişime geçerek durumu bildirdi ve yetkililer mağduriyetini gidermek adına ona bir Pixel 8a gönderdi.

Ayrıca eriyen Google Pixel 6a da incelenmek üzere Google tarafından teslim alındı. Google'ın kazanın gerekçesi olarak ne açıklayacağı belirsiz. Ancak bu hikayede muhtemel neden olarak gösterilebilecek bir ipucu var. Arielle telefonunu şarj ederken orijinal olmayan bir adaptör kullandı.

Elbette ki her zaman Apple, Samsung ya da Google'dan aldğınız ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Yine de şarj aleti satın alırken dikkatli olmalı ve ucuza kaçmamalısınız. Pek çok güvenilir kablo ve adaptör üreticisi arasından birinin orijinal olan ürününü satın almak sizi benzer kazalardan koruyabilir.

Özellikle de pek çoğumuzun gece başucumuzda telefonumuzla yatıığını düşünürsek ekstra dikkatli olmakta fayda var. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz şarj esnasında ısınıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.