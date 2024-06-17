Google Pixel 9 Tanıtım Öncesi Performans Testlerinde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon işindeki ağırlığını artırmak için çalışmalarını sürdüren Google cephesinde Pixel 9 serisi için geri sayım başladı. Teknik özellikleriyle yakında çıkacak iPhone 16 ve Galaxy S25 ailelerine rakip olması beklenen serinin standart modeli kısa süre önce performans testlerinde ortaya çıktı.

Google Pixel 9 Geekbench Skoru Belli Oldu

Yaklaşan Google Pixel 9 modeli Geekbench 6 veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.653 ve çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 313 puan almayı başardı. Bununla birlikte dolaylı yoldan da olsa akıllı telefonun bazı teknik özellikleri netleşmiş oldu.

Google Pixel 9 gücünü şirketin kendi üretimi Tensor G4 işlemcisinden alacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 3,1 GHz hızında çalışan bir ana, 2,6 GHz hızında üç çekirdeğe ve 1,95 GHz hızında dört çekirdeğe sahip. Grafik tarafında ise Mali-G715 bizleri karşılıyor. Bunun dışında 8 GB RAM'le gelecek.

Cihazın geri kalan teknik özellikleri şimdilik belli olmasa da daha önce paylaşılan render görselleri sayesinde nasıl görüneceğini biliyoruz. Burada karşımıza çift kamera kurulumuna sahip yatay bir kamera kurulumu çıkacak. Son olarak telefonun yıl sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor.

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