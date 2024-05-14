Google Pixel 9 İlk Kez Canlı Görüntülendi!

Google, Pixel serisinin yeni modellerini genellikle Ekim ayında tanıtıyor. Bu kapsamda tanıtımdan tam 5 ay önce Google'ın yeni amiral gemileri Pixel 9 ve Pixel 9 Pro XL modelleri çalışır halde sızdırıldı.

Google Pixel 9 Serisi Nasıl Olacak?

Rozetked tarafından yapılan paylaşıma göre kod adı "Komodo" olan Pixel 9 Pro XL, 128 GB depolama alanı ve 6,73 inç ekranla geliyor. Bu özellikler herhangi bir iddia değil, doğrudan cihazlarda çalışan AIDA64 uygulamasından geliyor.

Pro XL'nin 0,5x, 1x ve 5x çekim seçenekleri ve 50 Megapiksel çözünürlük sunacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Google Pixel 9 ise 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek ve serinin tüm modelleri 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Google Pixel 9 serisinin tamamının Tensor G4 işlemciden güç alması beklenirken, UWB desteğinin sadece Pro modellerde yer alacağı belirtiliyor. Tasarımı ile diğer telefonlardan farklı görünmeyi başaran Google Pixel 9 serisi hakkında detayları paylaşmaya devam edeceğiz.