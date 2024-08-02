Google Pixel 9'u Kutudan Çıkaranlar Şaşıracak!

Google Pixel serisi telefonların en önemli özelliklerinden birisi de her zaman Android'in yeni sürümü ile piyasaya sürülmeleri oldu. Böylece hem kutudan en yeni Android sürümü ile çıkıyorlar hem de güncellemeleri alan ilk telefonlar oluyor. Ancak bu geleneğin Google Pixel 9 ile bozulacağı iddia ediliyor.

Google Pixel 9, Android 14 ile Geleneği Bozacak!

Android Headlines'a göre, Pixel 9 serisi telefonlar beklendiği gibi Android 15 ile değil hali hazırda piyasada olan Android 14 ile piyasaya çıkacak. Bunun sebebi Google Pixel 9 serisinin planlanan tarihten önce piyasaya sürülmesi olacak.

Üretim (ve gönderim) süreci, işletim sisteminin telefonlara ne zaman yüklenmesi gerektiğini belirliyor. Google, Android 15'i henüz tamamen hazır hale getiremediği için iki seçenek karşımıza çıkıyor: Pixel 9'u tanıtıp teslimatları bekletmek veya Android 14 ile kutudan çıkması.

İkinci ihtimal daha güçlü görünüyor. İlerleyen aylarda telefonu satın alanlar kutudan çıkardıklarında Android 15 yayınlanmış olacağı için kurulum aşamasında doğrudan indirilebilecek. Tabii ilerleyen aylarda üretilecek telefonlara Android 15'in yüklenmesi de kaçınılmaz.

Yani bu durumdan sadece ilk üretilen Google Pixel 9'lar etkilenecek ve çok uzun sürmeyecek. Buna rağmen Google işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları da dahil olmak üzere 7 yıllık bir destek sözü veriyor: Bu Pixel 9 modellerinin en az Ağustos 2031'e kadar unutulmayacağı anlamına geliyor.