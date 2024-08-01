Google Pixel 9 Pro Fold Hakkında İlginç İddia: İnce Ancak Bir O Kadar da Ağır Olacak!

Google'ın Pixel 9 isimli yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmesine sayılı gün kaldı. Serinin yıldızlarından Google Pixel 9 Pro Fold hakkında yeni bilgiler ise hala teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak yeni katlanabilir telefon modelinin rakiplerine kıyasla ince ancak ağır bir yapıda tasarlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Pixel 9 Pro Fold, İnceliğine Rağmen Bataryası Nedeniyle Ağır Olacak!

Bildiğiniz üzere Google, geçtiğimiz sene markanın ilk katlanabilir modelini satışa sunmuş ve cihaz ABD'deki en ince katlanabilir telefon olarak dikkat çekmişti. Daha sonra OnePlus Open tarafından kırılan söz konusu incelik rekoru, önümüzdeki ay tekrar Google'a geçebilir.

Öyle ki, yeni sızıntılara göre Pixel 9 Pro Fold katlı olduğu halinde bile sadece 10.5mm'lik bir kalınlığıa sahip olacak. Ayrıca Pixel 9 Pro Fold’un tam ölçülerinin, katlandığında 155.2 x 77.1 x 10.5mm ve açıldığında 155.2 x 150.2 x 5.1mm olduğu iddia ediliyor.

Yeni cihazın, bu değerlerde üretilmesi durumunda halefi Pixel Fold’a kıyasla daha kompakt bir yapıya ev sahipliği yapacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan, telefonun inceliği hakkında bilgi veren kaynaklar aynı zamanda Pixel 9 Pro Fold'un nispeten ağır olacağını da öne sürüyor.

İnce yapısına rağmen oldukça sık bir donanım mimarisine sahip olacağı belirtilen cihaz, 4,650 mAh kapasiteli yoğun bir bataryayı bünyesinde bulunduracak. İddialara göre, yeni katlanabilir telefon mevcut bataryası ile birlikte yaklaşık olarak 257 gram ağırlığında olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Google Pixel 9 Pro Fold ince yapısı sayesinde rakiplerinden sıyrılabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...