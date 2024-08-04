Google Pixel 9 Pro Fold, Özel Kılıfı İle Kanlı Canlı Görüntülendi!

Google'ın tanıtımına günler kalan yeni katlanabilir akıllı telefonu Google Pixe 9 Pro Fold ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen yeni cihaz, kendisi için tasarlanan orijinal kılıfı ile ilk kez canlı şekilde görüntülendi. İşte detaylar...

Yeni Pixel 9 Pro Fold, Tanıtımından Önce Özel Kılıfı ile Görüntülendi!

ABD merkezli teknoloji devi Google imzalı yeni katlanabilir cihazın geçtiğimiz günlerde Tayvan'da bir kafede görüntülendiği iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan görselleri inceleyen pek çok kişi, görüntülerdeki telefonun belirgin kamera adası ve sahip olduğu özel kılıfta bulunan 'G' logosunu göz önüne alarak Pixel 9 Pro Fold olduğunu öne sürüyor.

İlk kez canlı bir şekilde görüntülenen yeni katlanabilir cihazın beklenen özelliklerine değinecek olursak, yeni Pixel 9 Pro Fold'un katlandığında 155.2 x 77.1 x 10.5mm ve açıldığında 155.2 x 150.2 x 5.1mm olduğu iddia ediliyor.

İnceliğiyle rakiplerinin çoğundan sıyrılacak yeni cihaz, bu özelliğine karşın oldukça ağır olacak. İddialara göre, yeni katlanabilir telefon 4650 mAh kapasiteli yoğun bataryası ile birlikte yaklaşık olarak 257 gram ağırlığa sahip olacak.

16 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri ile birlikte satışa sunulması beklenen yeni Google Pixel 9 Pro Fold, serideki diğer modellerle beraber 13 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılacak. Katlanabilir telefonun Eylül ayında anavatanı ABD'de raflardaki yerini alması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Pixel 9 Pro Fold başka hangi özelliklere sahip olmalı? Yorumlarda buluşalım...