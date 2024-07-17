Galaxy Z Fold 6'ya Rakip Olacak Google Pixel 9 Pro Fold'un Tasarımı Ortaya Çıktı!

Google, merakla beklenen Pixel 9 serisi için geri sayıma geçti. Tanıtım tarihlerinin yaklaşmasıyla akıllı telefonlarla ilgili yeni detaylar almaya devam ediyoruz ve son gelen raporlar serinin katlanabilir modeli Pixel 9 Pro Fold hakkında. Peki, Google Pixel 9 Pro Fold kullanıcılara neler sunacak?

Google Pixel 9 Pro Fold Tasarımı Ortaya Çıktı

Google Pixel 9 Pro Fold modeli NCC veri tabanında göründü. Bu gelişme, katlanabilir telefonun görünümünü ortaya koyarken tasarımla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Buna göre cihaz, tasarımıyla geçen günlerde tanıtılan Galaxy Z Fold 6'ya doğrudan rakip olacak.

Katlanabilir telefon, Pixel modellerinde sıkça tercih edilen hap şeklindeki kamera modülünü ikiye çıkararak kendine özgü bir tasarım anlayışı benimsiyor. Burada üç adet kameranın yer aldığını, ancak bunların henüz çözünürlüklerinin belli olmadığını belirtelim.

Akıllı telefonun boyutlarıyla ilgili henüz net bir ayrıntı mevcut değil. Bunun dışında, açıldığında ekranın sol üst köşesinde bir selfie kamerası bizleri karşılayacak. Benzer şekilde, kapak ekranında da bir ön kamera bulunacak. Son olarak, katlanabilir telefonun serinin diğer üyeleriyle birlikte 13 Ağustos'taki Made by Google etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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