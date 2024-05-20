Google, Pixel 9 Serisi ile Bir İlke İmza Atıyor: Dört Farklı Modelden Oluşacak!
Google, sıradaki Pixel serisinde bir ilke imza atacak. Dört farklı modelden oluşacak serinin duvar kağıdı ve renk seçenekleri de sızdırıldı. İşte detaylar!
Google'ın bir sonraki tanıtacağı seri Pixel 9 ile ilgili bilgiler hızla gelmeye devam ediyor. İlk defa geçtiğimiz hafta canlı bir şekilde görülen teleofn modelinin duvar kağıtları ve renk seçenekleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.
Bu sene I/O etkinliğini gerçekleştiren Google, Pixel telefon serisinin her yeni modelini amiral gemisi serisine ekliyor. Dört farklı modelden oluşacak olan seride "Dönen Yapraklar" teması ortaya çıktı ve kullanıcı adaylarının dikkatini fazlasıyla çekti.
Google Pixel 9 Serisi Hangi Renklerde Gelecek?
Bilindiği üzere sızdırılan "Dönen Yapraklar" teması, Pixel 8 serisinden de yer alıyor. Ancak yeni seride önemli farklılıklar olacağı da iddia ediliyor. Yeni duvar kağıtlarında daha çiçeksi ve yarı saydam görüntüler olması da dikkat çekti.
Hem açık hem de koyu versiyonları olan duvar kağıtlarının haricinde sızıntılardaki en önemli detaylardan biri de Pixel 9 serisinin dört farklı model olarak piyasaya sürüleceği oldu. Bu modeller:
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel 8a Özellikleri ve Fiyatı
Google, bir süredir merakla beklenen Pixel 8 serisinin serisinin yeni modelini I/O 2024 etkinliğinin ardından sessizce tanıttı.
Google'ın yeni serisinde cihaz sayısını artırıyor olması kendi adına bir ilk olacak ve gerçekleştirilecek lansmanın da bugüne kadar olanlardan daha kapsamlı ve büyük olacağına da işaret ediyor.
Bunlarla birlikte Pixel 9 serisindeki telefonların olası renk seçeneklerine dair de bir takım ipuçları paylaşıldı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinde Pixel 8 serisindeki dört rengin aynısı olacağı söylenirken Pixel 9 Pro Fold için iki renk seçeneği olacağı düşünülüyor.