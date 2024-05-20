Google, Pixel 9 Serisi ile Bir İlke İmza Atıyor: Dört Farklı Modelden Oluşacak!

Google'ın bir sonraki tanıtacağı seri Pixel 9 ile ilgili bilgiler hızla gelmeye devam ediyor. İlk defa geçtiğimiz hafta canlı bir şekilde görülen teleofn modelinin duvar kağıtları ve renk seçenekleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Bu sene I/O etkinliğini gerçekleştiren Google, Pixel telefon serisinin her yeni modelini amiral gemisi serisine ekliyor. Dört farklı modelden oluşacak olan seride "Dönen Yapraklar" teması ortaya çıktı ve kullanıcı adaylarının dikkatini fazlasıyla çekti.

Google Pixel 9 Serisi Hangi Renklerde Gelecek?

Bilindiği üzere sızdırılan "Dönen Yapraklar" teması, Pixel 8 serisinden de yer alıyor. Ancak yeni seride önemli farklılıklar olacağı da iddia ediliyor. Yeni duvar kağıtlarında daha çiçeksi ve yarı saydam görüntüler olması da dikkat çekti.

Hem açık hem de koyu versiyonları olan duvar kağıtlarının haricinde sızıntılardaki en önemli detaylardan biri de Pixel 9 serisinin dört farklı model olarak piyasaya sürüleceği oldu. Bu modeller:

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Google'ın yeni serisinde cihaz sayısını artırıyor olması kendi adına bir ilk olacak ve gerçekleştirilecek lansmanın da bugüne kadar olanlardan daha kapsamlı ve büyük olacağına da işaret ediyor.

Bunlarla birlikte Pixel 9 serisindeki telefonların olası renk seçeneklerine dair de bir takım ipuçları paylaşıldı. Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerinde Pixel 8 serisindeki dört rengin aynısı olacağı söylenirken Pixel 9 Pro Fold için iki renk seçeneği olacağı düşünülüyor.