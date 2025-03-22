Google, Pixel 9A'nın Çıkışını "Kalite Sorunu" Nedeniyle Erteledi

Google Pixel 9A'nın piyasaya sürülmesi beklenirken, Google ani bir kararla cihazın çıkışını erteledi. Şirket, cihazın belirli bir bileşeninde yaşanan kalite kontrol sorunları nedeniyle ekstra test yapma gereği duymuş. Yerel kaynaklara konuşan Google sözcüsü Matt Flegal, sorunun çözülene kadar cihazın piyasaya sürülmeyeceğini resmen duyurdu.

Aslında Google genel olarak ürünlerini duyurusu yapıldıktan sonra hemen satışa çıkarır. Bu yıllardır süregelen bir alışkanlık olmuştu ancak şimdi görüyoruz ki teknik aksaklıklardan ötülü bu alışkanlıktan sapıldı. İlaveten Google Store'da Pixel 9A için ön siparişler bile henüz başlamadı.

Sorunun Ne Olduğu Bir Sır

Google, sorunun tam olarak hangi bileşenden kaynaklandığını açıklamadı. Hem bu durum ilk defa yaşanmıyor. Geçmişte Pixel serilerinde benzer durumlar yaşandı ancak Google her daim atik davranarak bu sorunları hızlıca giderdi ve modelleri piyasaya kısa süre içinde sürmeyi başardı.

YouTube'un ünlü teknoloji içerik üreticisi Marques Brownlee, cihazın yazılımına dair herhangi bir içeriğin paylaşılmasına izin verilmediğini açıkladı. Bu da şirketin sorunu oldukça ciddiye aldığını ve çözene kadar hiç kimsenin sözlü veya fiziksel müdahale etmesini istemediğini açıkça gösteriyor.

Geçmişteki bazı kritik Pixel krizlerine bir bakacak olursak;

Pixel 4A için acil bir güncelleme yayınlanmıştı çünkü bataryanın aşırı ısınıyordu. Pixel 8 için garanti süresinin uzatılması kararına hükmedildi, çünkü bazı cihazlar ekran arızası veriyordu. Son olarak Pixel 4A 5G modellerinde dokunmatik ekranda sıkıntılar çıktı. 2021'de bir yazılım güncellemesi yayınlandı ve sorun giderildi.

Şimdi bu problemin de hızlıca halledileceği düşünülüyor. Zira Google, müşteri memnuniyetini fazlasıyla ciddiye alıyor.