Google Pixel 9a, Performansıyla Göz Dolduruyor (Samsung'u Bile Solladı!)

Google, orta segmentteki yeni telefonu Pixel 9a'yı piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazın performans testleri şimdiden internete düştü. Geekbench ve AnTuTu testlerinde görücüye çıkan Pixel 9a, aynı klastaki rakibi Samsung Galaxy A56'yı geride bırakmayı başardı. Test sonuçları iddialı, peki cihazın kendisi de öyle mi gelin birlikte inceleyelim.

Gerçek Kullanımda Fark Var Mı?

Benchmark testlerindeki sonuçlar güçlüydü ancak günlük kullanıma da yansır mı sorusu masada. Telefon henüz piyasaya çıkmadı. Resmi çıkış tarihine yaklaştıkça bu konuya dair detaylar daha berrak olacak. Kağıt üzerinde Pixel 9a güçlü görünüyor ancak benchmark testleri her zaman gerçek performansı yansıtmıyor.

Google, Tensor G4 işlemcisinin ısınma sorunlarını çözebildiyse günlük kullanımda da başarılı olduğunu kanıtlayacaktır. Tensor çipleri geçmişte hem güç tüketimi hem de uzun süreli performans konusunda rakipleri kadar iyi bir deneyim sunamamıştı. Yani cihaz kısa süreli testlerde yüksek performans sergilese bile, uzun süreli oyun oynarken ya da 4K 60 FPS video kaydederken ısınma problemi yaşayıp yaşamayacağı henüz belli değil.

Şimdilik gözler resmi tanıtım gününe çevrildi.

Pixel 9a vs. Galaxy A56 Karşılaştırması

Sızıntılarıyla tanınan Sahil Karoul'un paylaştığı bilgilere göre Pixel 9a; Geekbench 6 testlerinde tek çekirdek performansında 1.530, çoklu çekirdekte ise 3.344 puan almayı başardı. AnTuTu testlerinde ise 1.049.844 gibi etkileyici bir toplam skor elde etti.

Öte yandan Galaxy A56'nın Geekbench tek çekirdek skoru 1.364, çoklu çekirdek skoru ise 3.899 olarak kayıtlara geçti. AnTuTu'da ise 908.689 puan alarak Pixel 9a'nın gerisinde kaldı. Özellikle GPU tarafında Pixel 9a, 434.441 puan ile rakibine ciddi bir fark attı.

Peki sizce kağıt üzerinde başarılı görünen bu model Samsung'un Galaxy A56'nın performansını günlük kullanımda geride bırakabilecek mi? Bıraktığı takdirde fiyat/performans klasında güçlü bir oyuncu olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.