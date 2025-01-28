Türkiye'de Satılmayan iPhone Katili Pixel 9a'nın Fiyatı Ortaya Çıktı

Google, uzun süredir akıllı telefon pazarında kendi akıllı telefonları ile varlık gösteriyor. Bir zamanlar bunu her yıl farklı bir şirkete ürettirdiği Nexus serisi ile yapan teknoloji devi, bir süredir Pixel markasıyla pazarda varlığını sürdürüyor. Bu markanın sıradaki modeli ise Pixel 9a. Son olarak uygun fiyatına rağmen sunduğu kamera özellikleriyle dikkat çeken Pixel 9a'nın fiyatı sızdı. Ne yazık ki hem iyi hem de kötü haberlerle!

Google Pixel 9a'nın Fiyatı Ortaya Çıktı

Google'ın Pixel a serisi, şirketin amiral gemisi telefonlarından sonra çıkan fiyat/performans oranı yüksek telefonlarını temsil ediyor. Bu modelleri Samsung'un FE ve Apple'ın SE modelleri ile benzer bir yere konumlandırmak mümkün. Hatta Google Pixel 9a, kamera performansı nedeniyle iPhone katili olarak biliniyor. Son olarak bu modelin fiyatı ortaya çıktı.

Eğer Google Pixel 9a'nın fiyatını merak ediyorsanız, hem iyi hem de kötü haberlerimiz var. Sızdırılan bilgilere göre, Pixel 9a'nın temel modeli 128 GB depolama ile 499 dolardan satışa sunulacak. Güncel kurla yaklaşık 18 bin TL olan bu telefon, önceki model Pixel 8a ile aynı fiyata satılacak. Ancak depolama alanı artırmak istediğinizde işler değişecek.

256 GB depolama seçeneği için 599 dolar ödemeniz gerekecek. Bu, geçen yıla göre 40 dolarlık bir artış demek. Aslında bu gelişme çok da sürpriz olmadı. Şirketin bir süre önce tanıttığı Pixel 9 serisinde de 256GB model selefine göre 100 dolarlık bir farkla satışa çıkmıştı. Bu nedenle teknoloji tutkunları benzer oranda bir zammı Pixel 9a için bekliyordu.

Google Pixel 9a'nın çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi ise henüz yok. Ancak iddialar, şirketin yeni telefonunu mart ayında tanıtacağı yönünde. Bildiğiniz üzere Google, Pixel a serisi modelleri genellikle mayıs ayında tanıtıyordu. Apple'ın nisan ayında yapması beklenen iPhone SE 4 hamlesi ise bunu değiştirdi. Telefonun sahip olması beklenen özelliklerin bazıları ise şunlar:

Google Pixel 9a Özellikleri: