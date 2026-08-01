120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 7.000 mAh Bataryası Var

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıttı. Marka, OnePlus N6x olarak adlandırılan bu modeli ilk olarak geçen ay doğrulamıştı ancak özelliklerini açıklamamıştı. Şimdiyse cihaz resmî olarak tanıtıldı. IPS LCD ekranla birlikte piyasaya sürülen telefon, günlük kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

OnePlus N6x'in Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel (HD+)

720 x 1570 piksel (HD+) Ekran yenileme hızı: 120Hz

120Hz Parlaklık değeri: 900 nit

900 nit İşlemci: Dimensity 6360 Apex

Dimensity 6360 Apex RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj desteği: 15W kablolu şarj

15W kablolu şarj Arka kamera: 13 MP (f/2.2)

13 MP (f/2.2) Ön kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Yükseklik: 166,38 mm

166,38 mm Genişlik: 78,13 mm

78,13 mm Kalınlık: 8,65 mm

8,65 mm Ağırlık: 214 g

214 g Dayanıklılık: MIL-STD-810H

MIL-STD-810H Renk seçenekleri: Kırmızı ve mavi

OnePlus N6x'in Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus N6x, 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık değeri sunan 6,8 inçlik IPS LCD ekranla birlikte geliyor. Ekran boyutuna göre çözünürlüğün biraz düşük kaldığı söylenebilir. Öte yandan IPS LCD ekran da AMOLED ekranlar gibi siyahları tam siyah veremeyecektir ama 120Hz yenileme hızı sayesinde menüler arası geçiş gibi işlemler epey akıcı bir deneyim sağlayacaktır.

OnePlus N6x'in İşlemcisi Nasıl Performans Sağlar?

Cihaz, Dimensity 6360 Apex işlemcisinden güç alıyor. Daha önce OnePlus N6'da da tercih edilen bu işlemci, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'de yeterli performans sunacaktır. Tabii, Genshin Impact gibi sistemi zorlayan oyunları akıcı şekilde çalıştırmasını beklememek gerekiyor.

OnePlus N6x'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. İkisi de f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Yeterli ışıkta yeterli performans sunacaktır ama düşük aydınlatma sonuçlarında yeterince iyi bir sonuç sağlamayacağını belirtmekte fayda var.

OnePlus N6x'in Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus N6x için iki farklı sürüm var. 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunan versiyonu için 18 bin 999 rupi (9 bin 458 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürümü içinse 20 bin 999 rupi (10 bin 453 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 17 bin TL civarında olabilir. Bu arada hatırlatmak gerekirse OnePlus N6 modeli için de 22 bin 999 rupi (11 bin 449 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

OnePlus N6x Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 11 ve OnePlus Nord 6 modelleri satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı telefonun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğu söylenebilir. Elbette ki şu ana kadar konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini ayrıyeten not düşelim.

Editörün Yorumu

OnePlus N6x'in en büyük artısının batarya kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. 7.000 mAh'lik bataryası sayesinde oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır. Pek çok oyunu da sorunsuz bir şekilde çalıştıracaktır. Elbette ki amacı çok yüksek performans elde etmek olanlar için üst düzey bir deneyim sunmayacaktır ama sosyal medyada gezinme ve benzeri aktivitelerden ibaret bir kullanım alışkanlığı olanlar için fazlasıyla yeterli olacaktır.