Google Pixel Watch 2 ile Ekran Görüntüsü İşlemi Artık Daha Hızlı!

Pixel Watch 2, giyilebilir ürünler serisinde bazı önemli geliştirmeler sunuyor. Bu geliştirmelerden biri, ekran görüntüsü alma işlemini daha da kullanıcı dostu hale getiren fiziksel bir kısayolun eklenmesidir.

Pixel Watch 2, ekran yakalama yeteneğine sahip olsa da, bu işlem tamamen yazılım tabanlıydı. Ekran görüntüsü almak için Android telefonunuzdaki Watch uygulamasına gitmeniz ve "Saatte ekran görüntüsü al" düğmesine dokunmanız gerekiyordu. Artık bu sistem değişiyor.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Bir diğer seri olan Galaxy Watch serisinde saatin yan tarafındaki iki düğmeye basarak anında bir ekran görüntüsü alıp Google Fotoğraflar'a yükleyebiliyordunuz. Artık Pixel Watch 2'de de ekran görüntüsü almak için saat taç düğmesine ve son aramalar düğmesine aynı anda basabilirsiniz.

Bu işlem sonucunda, yakalanan ekran görüntüsü, hızlı bir flaşla belirginleşecek ve ekranın alt kısmına küçük bir önizleme olarak eklenecektir. Galaxy Watch serisinden farklı olarak, Pixel Watch 2 kullanıcılarının ekran görüntülerini manuel olarak Google Fotoğraflar veya diğer uygulamalara yüklemelerini gerektiriyor.

Bu işlemin ardından eşleştirilmiş telefonunuzda, ekran görüntüsünü yüklemek için dokunup kullanabileceğiniz bir bildirim belirecektir. Bu şekilde, kullanıcılar fiziksel düğmelerle çekilen Pixel Watch 2 ekran görüntülerine sahip olabilecekler.

Ancak, ekran görüntülerini aldıktan sonra bunların manuel olarak yüklenmesi gerekiyor; bu otomatik olarak kaydedilmiyor. Ardışık olarak birden fazla ekran görüntüsü alınırsa, bunlar tek bir ekran görüntüsü olarak kaydediliyor.

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