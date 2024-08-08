Hayal Kırıklığı Yükleniyor: Google Pixel Watch 3 Sızdırıldı!

Google Pixel serisinin yeni üyelerinin tanıtılmasına günler kala sızıntıların sayısı hızla artıyor. Google Pixel 9 telefonların yanı sıra tanıtımı gerçekleştirilecek bir diğer ürün olan Google Pixel Watch 3'ün özellikleri büyük oranda sızdırıldı. Pixel Watch 2'ye kıyasla büyük iyileştirmeler bekleyen kullanıcılar üzülecek gibi görünüyor.

Google Pixel Watch 3 Özellikleri Nasıl Olacak?

Pixel Watch 3'ün geçen yılki modelle aynı Snapdragon Wear 5100 ve Cortex M33 yardımcı işlemcisine, aynı 2 GB RAM'e ve 32 GB eMMC depolama alanına sahip olacağı anlaşılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa donanımsal açıdan yeni model ile hali hazırda piyasada olan model arasında büyük bir fark olmayacak.

Daha önce pil kapasitesinin artacağına yönelik söylentiler vardı. Evet pil kapasitesi 41 mm modelde "1 mAh" artacak. 306 mAh seviyesinden 307 mAh'a yükseleceği söyleniyor. Bu farkı son kullanıcının hissetmesi mümkün değil. 45 mm Pixel Watch 3'te 420 mAh batarya yer alacak ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Ekranın sunabildiği maksimum parlaklığın 2000 nit olacağı dile getirilirken birçok donanımın Pixel Watch 2 ile aynı olması bu akıllı saati bekleyen kullanıcıların büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına neden olacak.