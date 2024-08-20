Google Pixel Watch 3'ün Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı: Daha İnce Çerçeve İle Geliyor!

Google'ın tanıtımına sayılı günler kalan yeni nesil Pixel akıllı ürünleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin merakla beklenen yeni akıllı saat modeli Google Pixel Watch 3 için hazırlanan tanıtım videosu Google tarafından yayınlanmadan önce sızdırıldı. İşte detaylar...

Google Pixel Watch 3 Tanıtım Videosu, İnce Çerçeve İddialarını Doğruluyor

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, yakın zamanda sergileyeceği yeni nesil Pixel 9 akıllı telefon serisi ve yan ürünleri hakkında ortaya çıkan sızıntıların adeta ardı arkası kesilmiyor. Son olarak, yeni akıllı telefonlar ile birlikte tanıtılması planlanan Google Pixel Watch 3 modelinin tanıtım videosu sektöre yakın kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Google tarafından resmi olarak paylaşılması beklenen video, daha öncesinde akıllı saat hakkında ortaya atılan pek çok iddiayı doğrular nitelikte. Dev firma, söz konusu videoda yeni cihazın daha ince bir çerçeve tasarımına sahip olacağını işaret ediyor.

Sızdırılan klip ile beraber ayrıca, Watch 3 modelinin 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği ile satışa sunulacağını ve spor alanında yeni özelliklere kavuşacağımızı anlayabiliyoruz. Google ek olarak videoda, yeni akıllı saat ekranının çok daha parlak olacağını belirtiyor.

13 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Made By Google etkinliğinde tanıtılması planlanan Google Pixel Watch 3, söylentilere göre önceki nesillerle aynı olarak 349 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Pixel Watch 3 mevcut özellikeriyle Apple Watch Series 9 modeline rakip olabilecek mi? Yorumlarda buluşalım...