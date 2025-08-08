Bu Akıllı Saat Telefonunuzu İkinci Plana Atabilir!

Google, yakın zamanda tanıtacağını "Pixel Watch 4 with Gemini" saatine dair detayları sızdırdı. Pek çok modern özellikle donatılmış bu saat, geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri sayesinde günlük hayatı çok pratik bir hale getirecek. Cihaz, Google'ın geliştirdiği yapay zekâ olan Gemini ile entegre çalışıyor ve Pixel telefonlarla muntazam bir uyum sunuyor. Hatta bu saat için "Gemini'a özel tasarlanmış saat" deniliyor. Peki bu saati diğerlerinden ayıran ne özelliği var? İşte Pixel Watch 4 with Gemini özellikleri.

Pixel Watch 4 with Gemini Teknik Özellikleri

Sağlık ve spor alanında iddialı özelliklerle gelen Pixel Watch 4 with Gemini, hızlı şarj sistemi sayesinde selefine kıyasla %25 daha hızlı şarj oluyor ve 40 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu değer, 45mm versiyonu için geçerli. 41mm versiyonunda bu kapasite 30 saate kadar gerileyebiliyor. Pixel Watch 4'te 40'tan fazla spor modu bulunuyor.

Sağlık konusunda da EKG ölçümü, kan oksijeni takibi, kalp hızı ve solunum izleme gibi özellikler de bulunuyor. Bu saat, tıpkı Apple'ın hayat kurtaran saatleri gibi acil durumlarda nabız kaybını tespit ediyor ve gerekli birimlere haber veriyor. Pixel Watch 4 with Gemini öne çıkan özellikleri şöyle:

Actua 360 ekran

ECG, SpO₂ ve solunum takibi

Gelişmiş AI destekli asistan

41 mm ve 45 mm boyut seçenekleri

Quick Charge Dock hızlı şarj

Çift frekanslı GPS

3.000 nit parlaklık

Pixel Watch 4 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Google Pixel Watch 4, yakın zamanda düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde görücüye çıkacak. Etkinlik tarihi 20 Ağustos 2025. Fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yine etkinlikte belli olacak.