Bu Akıllı Saat Telefonunuzu İkinci Plana Atabilir!
Henüz tanıtılmadan tüm özellikleri netleşen Google Pixel Watch 4, "with Gemini" ekiyle piyasaya sürülecek ve sunduğu özelliklerle telefonları unuttaracak.
Google, yakın zamanda tanıtacağını "Pixel Watch 4 with Gemini" saatine dair detayları sızdırdı. Pek çok modern özellikle donatılmış bu saat, geliştirilmiş yapay zekâ özellikleri sayesinde günlük hayatı çok pratik bir hale getirecek. Cihaz, Google'ın geliştirdiği yapay zekâ olan Gemini ile entegre çalışıyor ve Pixel telefonlarla muntazam bir uyum sunuyor. Hatta bu saat için "Gemini'a özel tasarlanmış saat" deniliyor. Peki bu saati diğerlerinden ayıran ne özelliği var? İşte Pixel Watch 4 with Gemini özellikleri.
Pixel Watch 4 with Gemini Teknik Özellikleri
Sağlık ve spor alanında iddialı özelliklerle gelen Pixel Watch 4 with Gemini, hızlı şarj sistemi sayesinde selefine kıyasla %25 daha hızlı şarj oluyor ve 40 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu değer, 45mm versiyonu için geçerli. 41mm versiyonunda bu kapasite 30 saate kadar gerileyebiliyor. Pixel Watch 4'te 40'tan fazla spor modu bulunuyor.
Sağlık konusunda da EKG ölçümü, kan oksijeni takibi, kalp hızı ve solunum izleme gibi özellikler de bulunuyor. Bu saat, tıpkı Apple'ın hayat kurtaran saatleri gibi acil durumlarda nabız kaybını tespit ediyor ve gerekli birimlere haber veriyor. Pixel Watch 4 with Gemini öne çıkan özellikleri şöyle:
- Actua 360 ekran
- ECG, SpO₂ ve solunum takibi
- Gelişmiş AI destekli asistan
- 41 mm ve 45 mm boyut seçenekleri
- Quick Charge Dock hızlı şarj
- Çift frekanslı GPS
- 3.000 nit parlaklık
Pixel Watch 4 Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Google Pixel Watch 4, yakın zamanda düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde görücüye çıkacak. Etkinlik tarihi 20 Ağustos 2025. Fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte yine etkinlikte belli olacak.