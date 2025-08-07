7000 mAh Bataryalı POCO M7 Plus 5G'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Mart ayında POCO M7 5G, geçtiğimiz yılın aralık ayında ise POCO M7 Pro 5G duyurulmuştu. Çok yakında serinin yeni modeli tanıtılacak. POCO M7 Plus 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Yeni telefon 7000 mAh batarya kapasitesi ve 144Hz yenileme hızıyla öne çıkacak.

POCO M7 Plus 5G Tanıtım Tarihi

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan POCO M7 Plus 5G, 13 Ağustos 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. 108 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran POCO M6 Plus, 2024 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

POCO M7 Plus 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Telefonda Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi ve Adreno 619 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, IP64 serrtifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

POCO'nun bütçe dostu Android telefonunda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Telefon ayrıca parmak izi sensörüne de sahip olacak.

POCO M7 Plus 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan görsele göre POCO M7 Plus 5G, 15.000 Hindistan rupisinden (6.954 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak. POCO M6 Plus için 13.499 Hindistan rupisi (6.258 TL) başlangıç fiyat eitketi belirlenmişti.