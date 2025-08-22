Google Pixel Watch 4’teki Bu Özellik Hiçbir Saatte Yok!

Google kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman ile Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerinin yanı sıra Pixel Watch 4’ü de tanıttı. Google'ın yeni akıllı saati, Qualcomm’un kısa süre önce duyurduğu Snapdragon W5 Gen 2 yonga setinden güç alıyor.

Google Pixel Watch 4 Uydu Bağlantısı Desteğine Sahip!

Bu çipin öne çıkan özelliklerinin başında Narrowband Non-Terrestrial Network (NTN) desteği, yani uydu bağlantısı yer alıyor. Bu sayede Pixel Watch 4 mobil operatör bağlantısı olmadan da mesaj gönderip almanıza imkân tanıyacak. Tabii bunun için uydu iletişimini kapsayan bir pakete sahip olmanız gerekiyor.

Uydu bağlantısı özelliği günümüz akıllı telefon dünyasına iPhone 14 serisiyle girmiş olsa da, ülkemizde halen kullanılamıyor. ABD'deki kullanıcılar telefonun çekmediği alanlarda bu özellikten yararlanarak rahat bir şekilde yardım isteyebiliyor.

Hatta kullanıcılar Apple'ın uydu bağlantısı ile sınırlı değil. Direct to Cell bağlantısı sayesinde iPhone'lar doğrudan Starlink uydularına bağlanabiliyor. Uydu bağlantısı ile akıllı saat dünyasında bir ilke imza atan Pixel Watch 4'ün 41 mm versiyonu 30 saat, 45 mm versiyonu ise 40 saat kullanım süresi sunuyor.