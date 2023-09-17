Google, Pixel Watch'ınızın Ekranı Kırılırsa Tamir Etmiyor!

Bildiğiniz üzere Google, yakında akıllı saati Pixel Watch'ın ikinci modelini piyasaya sürecek. Şirketin akıllı saat konusunda Apple ile yarışmaya çalıştığını herkes biliyor. Ancak yeni çıkan habere göre Google, Apple'dan bir konuda geride kaldı.

Şirketin akıllı saatlerinin kırılması durumunda kullanıcılarına servis veya onarım hizmeti sunmadığı ortaya çıktı.

Ekranınız Kırılırsa Ne Yapacaksınız?

Google'ın Pixel Watch'ın ekran hasarları için herhangi bir tamir merkezi veya servis merkezinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kullanıcılar konu hakkındaki şikayetlerini dile getirdi. Böylece gözler şirketten gelecek açıklamaya yöneldi.

Bunun üzerine Google sözcüsü Bridget Starkey şöyle bir açıklama yaptı:

"Şu anda Google Pixel Watch için herhangi bir onarım seçeneğimiz bulunmuyor. Saatiniz hasar gördüyse, değiştirme olanaklarını öğrenmek için Google Pixel Watch Müşteri Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz."

Şirketin kullanıcılara sunduğu garanti koşulları, yanlışlıkla kırılan veya çatlayan ekran hasarlarını kapsamıyor. Bu sebeple saatinin ekranına zarar gelen kullanıcılar, kendilerine yeni bir Pixel Watch almak zorunda kalıyor.

Giyilebilir cihazlarla ilgili çalışmalarıyla bilinen şirketin tamir hizmetleri, Apple Watch'lara göre sınıfta kaldı. Çünkü Apple'ın akıllı saatleri için halihazırda bir onarım servisi bulunuyor.

Pixel Watch 2’nin 4 Ekim’de Pixel 8 serisiyle birlikte tanıtılması beklenirken şirketin böyle bir haberle gündeme gelmesi kullanıcıları tedirgin etti.

Peki siz tamir seçeneği olmasa bile Pixel Watch'ı almayı tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.