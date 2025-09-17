Türkiye Ekonomisinin Yaklaşık 3 Katı! Google, Piyasa Değeriyle Rekor Kırdı

Zaman ilerledikçe teknoloji hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Bu gelişim yalnızca günlük yaşamı dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda teknoloji devlerinin piyasa değerlerini de rekor seviyelere taşıyor. NVIDIA ve Microsoft, 4 trilyon doları aşarak tarihe geçmişti. Şimdi ise arama motoru devi Google, 3 trilyon dolar kulübüne adını yazdırdı. İşte Google'ın güncel piyasa değeri...

Google Piyasa Değeri 3 Trilyon Doları Aştı

Google bugün yalnızca bir arama motoru değil; reklamcılık, bulut bilişim, mobil cihazlar, işletim sistemleri, donanım ve yapay zekâ gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Bu geniş faaliyet alanı onu teknoloji dünyasının en kritik oyuncularından biri haline getiriyor. Son gelen bilgilere göre ise teknoloji devinin çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri kısa süre önce 3 trilyon doları aşarak yeni bir rekora imza attı.

Dünyanın En Büyük Şirketleri

Güncel verilere göre NVIDIA, 4,257 trilyon dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi konumunda. Onu 3,783 trilyon dolar ile Microsoft takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında 3,534 trilyon dolar ile Apple, dördüncü sırasında ise 3,093 trilyon dolar ile Alphabet (Google) yer alıyor. 2,496 trilyon dolar piyasa değeriyle Amazon ise beşinci sırada bulunuyor.

Piyasa değeri açısından en büyük şirketler şu şekilde sıralandı:

Sıra Şirket Piyasa Değeri 1 NVIDIA 4,257 trilyon dolar 2 Microsoft 3,783 trilyon dolar 3 Apple 3,534 trilyon dolar 4 Alphabet (Google) 3,039 trilyon dolar 5 Amazon 2,496 trilyon dolar 6 Meta Platforms 1,956 trilyon dolar 7 Broadcom 1,700 trilyon dolar 8 Saudi Aramco 1,505 trilyon dolar 9 Tesla 1,359 trilyon dolar 10 TSMC 1,359 trilyon dolar 11 Berkshire Hathaway 1,058 trilyon dolar 12 Oracle 871,41 milyar dolar 13 JPMorgan Chase 850,19 milyar dolar 14 Walmart 824,55 milyar dolar 15 Tencent 760,72 milyar dolar 16 Eli Lilly 685,52 milyar dolar 17 Visa 659,97 milyar dolar 18 Mastercard 530,13 milyar dolar 19 Netflix 510,12 milyar dolar 20 Exxon Mobil 488,90 milyar dolar

