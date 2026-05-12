Sony'den Çok Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII için geri sayım resmen başladı. Daha önce temel teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belli olan akıllı telefonun son olarak tasarımını gözler önüne seren yeni görseller paylaşıldı. Peki Sony Xperia 1 VIII nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Sony Xperia 1 VIII Tasarımı Nasıl Olacak?

Sony Xperia 1 VIII’in arka panelinde kare ve oval hatlara sahip yeni bir kamera kurulumu mevcut olacak. Bu modül içinde üç kamera sensörüyle birlikte bir de Sony logosu karşımıza çıkacak. Telefonun yan kısmında ise güç ve ses kontrol tuşları yer alıyor diyebiliriz. Aynı zamanda paylaşılan görsellerde telefonun siyah, beyaz, kırmızı ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini görebiliyoruz. Önde ise kalın çerçevelere sahip bir ekran bizleri karşılayacak.

Sony Xperia 1 VIII Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açı: 48 MP

48 MP İşletim Sistemi: Android 16

Sony Xperia 1 VIII Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Sony Xperia 1 VIII, 6,5 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek. Karşılaştırmak için geçen yıl piyasaya sürülen Sony Xperia 1 VII’de ise 6,5 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızını ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir panel tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlıyor. FHD+ çözünürlük ise görüntüleri keskin ve net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. OLED teknolojisi ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle, diğer renkleri de canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Sony Xperia 1 VIII İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Bu donanım 3 nm üretim teknolojisine sahip ve 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor ve daha yüksek performans gösteriyor demek mümkün.

Söz konusu işlemci halihazırada Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi telefonlarda da karşımıza çıkıyor. Oyunlarda ise etkileyici bir performansa sahip olduğunu belirtelim. Zira PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Sony Xperia 1 VIII Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksel telefoto kameralarından oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde telefoto kamerası 12 megapiksel çözünürlüğündeydi. Yani yeni model kamera performansında selefinden daha ileride olacak diyebiliriz.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 1 VIII, 13 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, fiyat etiketini ve tasarımını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında geçen yıl satışa çıkan Sony Xperia 1 VII Türkiye’ye gelmedi. Bu nedenle yaklaşan modelin de Türkiye’yi pas geçmesi bekleniyor. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Sony Xperia 1 VIII Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için Sony tarafından akıllı telefonun fiyatının ne kadar olacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat son raporlara göre cihazın fiyat etiketi 1.868,99 euro (99.700 TL) seviyesinde olacak. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 203 bin TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII teknik özellikleriyle dikkatimi çekmeyi başarsa da ne yazık ki fiyatını oldukça yüksek buluyorum. Ayrıca arka panel tasarımını da çok beğendiğimi söyleyemem. Açıkçası bana göre geçen yıl çıkan dikey üçlü kamera tasarımına sahip Sony Xperia 1 VII çok daha şık görünüyordu.