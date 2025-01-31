Google, 2,36 Milyon Zararlı Uygulamayı Play Store'dan Kaldırdı! İşte Nedeni

Google Play ve App Store gibi uygulama mağazalarındaki içerik sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle de yapay zeka teknolojilerinin her şeyi daha da kolaylaştırdığı günümüzde sayamayacağımız kadar çok geliştirici yine sayamayacağımız kadar çok uygulamayı bu mağazalara ekliyor. Ancak bunların hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünmek bir hata olur. Son olarak Google, 2024'te engellediği zararlı uygulama sayısını açıkladı.

Google, 2024'te 2,36 Milyon Zararlı Uygulamayı Play Store'dan Kaldırdı

Google, 2024 yılında Play Store'a yüklenmeye çalışılan 2,36 milyon zararlı Android uygulamasını politikalarını ihlal ettiği ve siber güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle engellediğini açıkladı. Ayrıca söz konusu kötü amaçlı uygulamaları yüklemeye ve yaymaya çalışan 158 bin geliştirici hesabı da kalıcı olarak yasakladı.

Bir karşılaştırma yapacak olursak, 2023'te bu sayı 2,28 milyon uygulama ve 333 bin geliştirici hesabı olarak açıklanmıştı. 2022'de ise 1,5 milyon uygulama ve 173 bin geliştirici hesabıydı. Platforma yüklenmeye çalışılan zararlı uygulama sayısı her ne kadar 2023'e kıyasla azalsa da hala 2022'nin çok üzerinde.

Bu artışın temel nedeni ise elbette ki yapay zeka. Bir zamanlar belirli bir eğitim ve bilgi birikimi isteyen uygulama geliştirme gibi süreçler günümüzde yapay zeka sayesinde bir amatör tarafından bile yapılabiliyor. Elbette ki bu da dolandırıcıların bu alana yönelmesini sağlıyor.

Google'ın açıklamasına göre, zararlı uygulamaların %92'sinde yapay zeka desteğinin bulgularına rastlandı. Ancak teknoloji sadece kötü niyetli insanların tuzağı değil. Google de bir süredir zararlı uygulamaların tespiti için yapay zeka kullanıyor. Bu sayede kullanıcıların daha iyi korunması hedefleniyor.

Ne yazık ki Google bu uygulamaların kendi mağazasına girişine izin vermese de yayılmasını engelleyemiyor. Özellikle korsan oyunların yer aldığı APK sitelerinde bu tür zararlı yazılımlar hızla yayılıyor.

Bu nedenle kullanıcıların Google Play dışında bir platformdan uygulama indireceği zaman dikkatli olması ve Tamindir gibi yasal çerçevelerde hareket eden siteleri kullanması öneriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç virüslü bir uygulama ile sorun yaşadınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.