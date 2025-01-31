One UI 7'den Samsung Kullanıcılarına Büyük Sürpriz: Telefonunuzu Siz Tasarlayın
Samsung hayranlarının yıllardır beklediği bir sürpriz One UI 7 ile birlikte nihayet kullanıcılara sunulacak. İşte detaylar...
Samsung'un yeni kullanıcı arayüzü One UI 7, resmi olarak yayınlanmak üzere. Galaxy S24 serisi kullanıcıları, önümüzdeki haftalarda Android 15 tabanlı bu güncellemeyi alacak.
Ancak güncelleme yalnızca yeni özellikler getirmekle kalmıyor; Samsung hayranlarının yıllardır beklediği bir sürprizi de beraberinde getiriyor: Good Lock!
Good Lock Nedir ve Neden Bu Kadar Önemli?
Good Lock, Samsung'un Galaxy cihazları için geliştirdiği bir kişiselleştirme uygulaması. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, cihazlarının arayüzünü baştan aşağı özelleştirebiliyor. Örneğin:
- Ana ekran düzenini değiştirme
- Bildirim panelini kişiselleştirme
- Multitasking özelliklerini geliştirme
- Renk teması ve ikon paketleri oluşturma
Good Lock, yaklaşık 9 yıl önce piyasaya sürüldüğünden beri yalnızca belirli ülkelerde kullanılabiliyordu ki bu durum Samsung hayranları için epey can sıkıcıydı. One UI 7'nin gelişiyle birlikte Good Lock, artık tüm dünyada erişilebilir olacak.
Google Play Store'dan İndirilebilecek
Good Lock, One UI 7'nin resmi olarak yayınlanmasının ardından Galaxy Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek. Good Lock'un Türkiye'de aktif olup olmadığını teyit etmek isterseniz Galaxy Store'u açıp "Good Lock" yazarak arayabilirsiniz.
Samsung, Good Lock'un tüm dünyada kullanıma sunulması için kesin bir tarih vermese de, One UI 7'nin yayınlanmasıyla birlikte bu sürecin başlayacağı belirtiliyor.
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