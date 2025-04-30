Google, Yüz Binlerce Uygulamanın Kalemini Kırdı: Hepsi Temizlendi!

Google, son aylarda Play Store'da büyük bir temizlik çalışması yürütüyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek isteyen şirket, mağazadaki kalabalığı azaltmak için şimdiye kadar 1 milyondan fazla uygulamayı kaldırdı. İşte ayrıntılar!

Google Play’den 1.6 Milyon Uygulama Kaldırıldı

Appfigures’ın paylaştığı son verilere göre Google'ın Play Store’da başlattığı temizlik çalışması ciddi bir sonuç yarattı. Öyle ki 2024’ün başından bu yana mağazada yer alan uygulama sayısı 3.4 milyondan 1.8 milyona gerileyerek tam yüzde 47 oranında düşüş gösterdi.

Aslına bakacak olursak Google her ne kadar sayıyı azaltsa da kullanıcılar şirketin bu adımını destekliyor. Zira firma, bozuk veya çöken uygulamalar bir yana, işlevsiz, içerik bakımndan yetersiz veya sadece yazı gösteren yani genel olarak yarar sağlamayan uygulamaları kaldırıyor.

Şirket bir yandan uygulama temizliği yaparken diğer taraftan geliştiriciler için de denetimi artırdı. Buna göre Google, yeni kayıt olan bireysel geliştiriciler için ek doğrulama adımları koydu.

Ayrıca teknoloji devi, 2024 yılında 158 binden fazla geliştiriciyi zararlı uygulamalar yayınlamaya çalıştıkları için yasakladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google'ın uygulama temizleme adımını iyi karşılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.