Play Store Politika Değişikliğine Gidiyor

Google, Play Store politika değişikliği ile uygulama geliştiricilerinin uyması gereken yeni kurallar getiriyor. Android resmi uygulama mağazasının yeni kuralları, uygulama mağazasında kullanıcıyı harekete geçirecek ifadelerin yer aldığı can sıkıcı isimlerin kullanılmasını engelleyecek.

Play Store Politika Değişikliği Ne Anlama Geliyor?

Android işletim sistemli akıllı telefonların cihazında yüklü olan resmi uygulama mağazası Play Store'da sık uygulama aratıyorsanız muhtemelen çoğu uygulamanın isminin sonunda "hemen indirin", "şimdi indirin" gibi bazen son derece can sıkıcı olabilen ibarelere denk gelmişsinizdir. Bunlara ek olarak "en iyi x uygulaması" gibi tekniklerin de oldukça sık bir şekilde kullanıldığını belirtmek gerekiyor.

Play Store'da bunları sık görüyorsanız bazen ne kadar can sıkıcı olduğunun farkına varmışsınızdır. Google'ın politika güncellemesi ise bu tür isimlerin kullanılmasını engelleyecek ve sizin şimdikinden daha az sıklıkla bu tür isimli uygulamalara maruz kalmanızı sağlayacak.

Google, geliştiricilerin uygulamalarının indirilmesini sağlamak için kullandığı çeşitli hilelerin kullanımını engelleyecek planlar yaptı. Şirket, Android geliştirici blogunda yayına aldığı bir yazıda geliştiricileri ilgilendiren politika değişikliğinden kısaca bahsetti. Değişiklikler 2021'in ikinci yarısında yapılacak.

Uygulama geliştiricilerinin uyması için göz önünde tutması gereken yeni kurallar şunlardan oluşuyor:

Uygulama isminin uzunluğu 30 karakterle sınırlı olacak.

Uygulama simgesinde herhangi bir tanıtıcı unsur yer almayacak, isim ve geliştirici ismini içeren kelimelerin kullanımına izin verilmeyecek.

Uygulama simgesinde kullanıcıları yanıltabilecek ögeler kaldırılacak.

İlk maddedeki kural, önceden bahsedildiği üzere geliştiricilerin "en iyi x uygulaması" veya "hemen indirin" gibi uygulamayı indirmeye teşvik etmeyi önlemesi için ileri sürülen bir kuraldır. Google, uygulama isminde "en iyi x uygulaması" gibi teknikler kullanılmasını istemiyor. Benzer şekilde uygulama isminde promosyon ayrıntılarına da yer verilmemesi gerekiyor. Örneğin "kısa süreliğine ücretsiz" gibi bir ibare kullanmak yeni politikada yasak olacak.

İkinci ve üçüncü maddedeki kurallar da birinci maddedeki kurala benzer bir amaç doğrultusunda ileri sürülen kurallardır. Google, uygulama simgesinde Android kullanıcısını yanıltacak herhangi bir unsura yer verilmesini istemiyor. Uygulama simgesinde kullanıcının yanlış yönlendirilmesini sağlayacak herhangi bir unsurun yer alması durumunda uygulamanın Play Store'dan kaldırılmasını sağlayacak.