Android’de Yeni Dönem: Yaşı Küçük Olanlar Uygulama İndiremeyecek!

Herhangi bir Android telefon satın alındığında veya bir YouTube kanalı oluşturulmak istendiğinde Google hesabı açmak (halk arasında Gmail açmak) yeterli oluyor. Şüpheli bir durum tespit edilirse telefon doğrulanması isteniliyor. Ancak yakın zamanda telefon numarası yetersiz hale gelecek.

Google son birkaç aydır Google Arama ve YouTube da dahil olmak üzere çeşitli servislerinde yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini devreye almaya başladı. Kullanıcıların 18+ olduğunu doğrulamasını gerektiren bu sisteme Play Store’da dahil ediliyor.

Google Play Store’da 18+ Dönemi: Yaşını Kanıtlama Zorunlu Oluyor!

Bu doğrulama sistemi YouTube’dakine benzer şekilde çalışıyor ve bazı uygulamaları indirmeden önce kullanıcıların yaşını doğrulamasını istiyor. Google, yaş doğrulaması için kimlik yükleme, selfie çekme, kredi kartı kullanma veya verifymy.io adlı üçüncü taraf bir hizmet üzerinden doğrulama gibi birden fazla seçenek sunuyor.

Yaş doğrulaması yapılmadığı sürece birçok uygulamayı indirmek mümkün olmayacak. Verifymy.io yöntemini seçerseniz, hizmet e-posta adresinizi kullanarak yaşınızı belirlemeye çalışıyor. Bunu yaparken aynı e-postayı kullandığınız uygulamalar ve web sitelerini tarayıp yaş aralığınızı tahmin ediyor.

Bu yöntem işe yaramazsa, kimlik taraması veya yüz tanımayla yaş tahmini gibi alternatif doğrulama seçenekleri sunuluyor. Kullanılabilecek doğrulama yöntemleri ülkeye ve bölgeye göre değişiyor; bazı bölgelerde kimlik belgesi yüklemek gerekebilirken, bazı kullanıcılar üçüncü taraf hizmetleri tercih edebiliyor.

Bazı kullanıcıların, yaş doğrulamasını geçemediği için Google Arama’ya erişimlerinin engellendiğine dair raporlar var. Google’ın Play Store’da da benzer bir yaklaşım benimseyip benimsemeyeceği veya kullanıcıların yaşını doğrulaması için daha esnek seçenekler sunup sunmayacağı şimdilik belirsiz.

Google hizmetleri için neden yaş doğrulaması isteniyor?

Dünyanın farklı ülkelerinde ve ABD’nin bazı eyaletlerinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, Google’ı kullanıcılar için yaş doğrulamasını zorunlu hale getirmeye itti. ABD’de Texas, Utah ve Louisiana; belirli çevrimiçi hizmetlere erişmeden önce kullanıcıların yaşını doğrulamasını şart koşan yasaları halihazırda onayladı.

Ancak bu düzenlemeler henüz yürürlüğe girmiş değil. Texas’ta yasa 27 Mayıs 2025’te kabul edildi ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek. California’da ise 13 Ekim 2025’te onaylanan yasa, 1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olmaya başlayacak.

Bu yasayı çıkaran ilk eyalet Utah olmuştu. Utah, uygulama mağazalarının kullanıcılarının yaşını doğrulamasını ve bu bilgiyi geliştiricilere iletmesini zorunlu kılıyor.