Google'dan Efsane Özellik! Herkes Kendi Uygulamasını Yapabilecek

Google, yapay zeka alanındaki deneysel çalışmalarını sunduğu AI Studio'da önemli bir yenilik yaptı. Şirket, platforma kodlama bilmenize gerek olmadan dilediğiniz uygulamayı kısa süre içinde oluşturmanızı sağlayan bir özellik geldi. AI Studio'da artık ne istediğinizi yazarak dilediğiniz yapay zeka destekli uygulamayı hazırlayabiliyorsunuz.

Google AI Studio'da Yapay Zeka Uygulaması Yapılabilecek

Google'ın AI Studio'ya eklediği yeni özellik sayesinde artık herkes kendi uygulamasını yapabiliyor. AI Studio'nun bir şeyler tasarlamanız için sunulan "Build" bölümünde yapılan kapsamlı değişiklikle birlikte artık kullanıcılar teknik kısımla ilgilenmek zorunda kalmıyor. Örneğin şirketin yapay zeka destekli gelişmiş resim oluşturma modeli Nano Banana için özel uygulamalar geliştirebiliyorsunuz.

Araç her şeyi sizin yerinize yapıyor. Siz sadece hayalinizde nasıl bir uygulama olduğunu belirtiyorsunuz. Aklınızda hiçbir uygulama fikri olmayabilir. Aracın bunun için de işlevsel bir özelliği mevcut. "I'm feeling lucky" butonuna basarak rastgele bir metin istemi oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bu butona bastığınızda karşınıza şöyle bir metin istemi çıkabilir:

"Çocuklar için bir boyama kitabı oluşturucusu yap. Kullanıcı bir tema ve çocuğun adını girmelidir. Uygulama, çıktı almaya uygun 5 farklı siyah beyaz ve çizgi sanatına sahip resim sayfası oluşturmalıdır. Son çıktı, bunları çocuğun adının da yer aldığı özel bir kapakla beraber indirilebilir bir PDF dosyasında birleştirmelidir."

Butona birkaç kez basıldığında aynı metin istemlerini oluşturduğu görülüyor. Bu da ilhama ihtiyacı olanlar için sınırlı seçenek yelpazesi anlamına geliyor. Ancak fikir edinmek istiyorsanız "Build" bölümünde yer alan "Gallery" kısmına giderek örnek projelere göz atabilirsiniz. Buradaki projelerin üzerine bastığınızda hem ön izlemesine bakabilir hem kodlarını inceleyebilirsiniz. Dilerseniz incelediğiniz projeden hareketle bambaşka bir şey de ortaya çıkarabilirsiniz.

Bu arada yeni özellik uygulamayı düzenlemeyi de oldukça kolaylaştırıyor. Uygulamanın herhangi bir kısmını belirterek düzenleme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin butonun rengini siyah yapmak istiyorsanız bu işlem sizin için hızlıca gerçekleştiriliyor. Böylece değişiklikler için satırlar arasında gezinerek vakit kaybetmek zorunda kalmıyorsunuz.