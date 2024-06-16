Acilen Silin: Google Play Store'da Kullanıcı Bilgilerini Çalan 13 Uygulama Tespit Edildi!
McAfee bünyesindeki siber güvenlik uzmanları Android'in kalbi niteliğindeki Google Play Store'da 13 kötü amaçlı mobil uygulama tespit etti!
Mobil dünyanın devasa gelişimiyle artık tüm özel veriler ceplerimizdeki akıllı telefonlara taşındı. Durum böyle olunca kullanıcı güvenliğini tehdit eden kötü amaçlı uygulamaların sayısında büyük bir artış yaşandı. Her ne kadar bu gibi yazılımlar Google Play Store gibi mecralara yüklenmeden çeşitli incelemelerden geçse de bazen gözden kaçabiliyor.
McAfee bünyesindeki siber güvenlik uzmanları Android'in kalbi niteliğindeki Google Play Store'da 13 kötü amaçlı mobil uygulama tespit etti. Yüz binlerce kez indirilen bu uygulamalar ilk etapta normal ve faydalı gibi görünseler de arka planda kullanıcı verilerini ele geçiriyor.
Google Play Store'da 13 Uygulamada Trojan Tespit Edildi
Google Play Store'da tespit edilen bu kötü amaçlı yazılımlar bünyelerinde barındırdıkları trojanlar aracılığıyla kullanıcının bilgisi olmadan kötü amaçlı bir sunucuyla iletişim kuruyorlar. Bu da söz konusu cihazların yetkisiz erişime ve potansiyel veri sızıntılarına karşı korumasız hale geldiği şeklinde yorumlanabilir.
Güvenlik araştırmacıları ilgili yazılımların Google'a bildirildiğini ve bunların an itibariyle Play Store'dan kaldırıldığını söylüyor. Ancak bu uygulamaları daha önce yükleyen kullanıcılar için tehlike halen devam ediyor. Eğer siz de akıllı telefonunuzda veya tabletinizde böyle bir kötü amaçlı yazılım olduğundan şüpheleniyorsanız, aşağıdaki listeyi kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
- Essential Horoscope for Android
- 3D Skin Editor for PE Minecraft
- Logo Maker Pro
- Auto Click Repeater
- Count Easy Calorie Calculator
- Sound Volume Extender
- LetterLink
- NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE & NUMBER PREDICTIONS
- Step Keeper: Easy Pedometer
- Track Your Sleep
- Sound Volume Booster
- Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot
- Universal Calculator
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