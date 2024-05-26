Google, Play Store’a Garip Bir Özellik Getirdi: Başkasından Ödeme Yapmaları İstenebilecek!

Google, iki hafta önce heyecanla beklenen I/O geliştirici konferansını tamamladı. Bu sene yapay zeka ve Gemini'ye odaklanan Google, Chrome, Android ve Google Play'de de önemli yeniliklere yer verdi.

Google, geliştiricilere odaklandığı sunumda, uygulama içi satın alma sistemini geliştirmeye yönelik bir dizi yeni özellik ve araç tanıtıldı. Bunların arasında ise dikkat çeken, kullanıcıların ödeme sırasında başka birinden bir uygulama veya uygulama içi öğe için ödeme yapmasını istemesine olanak sağlayan bir buton oldu.

Başkasından Ödeme İste Butonu Nedir?

Google Play'in yeni eklenen başkasından ödeme isteme butonu, geliştiricilere oyun içi satın alımlarda yeni bir ödeme seçeneği sunuyor. Bu buton ile kullanıcılar, bir oyunu veya içeriği arkadaşlarına veya ailelerine hediye edebiliyor.

Başkasından ödeme isteme özelliği sunan buton sayesinde kullanıcıların kendi adına bir satın alma işlemini tamamlaması için başka bir kullanıcıya gönderebileceği ödeme bağlantısı oluşturuluyor. Butona dokunan kullanıcını, ödeme yapan kişinin tam e-posta adresini biliyor olması gerekiyor. Ayrıca, ödeme bağlantısının 24 saat geçerli olduğunu da unutulmamalı.

Oluşturulan ödeme bağlantısında kısa bir tanıtım yazısı yer alıyor. Bu yazıda, satın almak istediğiniz öğenin adı ve fiyatı belirtiliyor. Ayrıca bu tanıtım yazısı ve ödeme bağlantısı, sistem paylaşım sayfasına gönderilerek bağlantıyı kiminle paylaşılacağı kolayca seçilebiliyor.

Google Play uzun süredir kullanıcıların uygulamaları paylaşmak için bir Aile Kitaplığı veya aile grubu oluşturmasına izin veriyordu başkasından ödeme yapmasını isteme gibi bir özellik yoktu. Şimdi ise “Başka Birinden Ödeme İsteme Butonu” ile kullanıcıların Google aile dışında olan bir kişiden kendi cihazlarında bir satın alma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.

Google, bu yeni özelliğin ilk olarak Hindistan'daki kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Bu nedenle, özelliğin ne zaman ve hangi ülkelerde kullanılabilir olacağı henüz belli olmadı.