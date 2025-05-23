Google Play Store'un Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor
Google, Play Store'un tasarımını baştan aşağı değiştirmeyi planlıyor. Bundan sonra şirket, daha modern ve keşfetme odaklı yeni bir tasarım dili benimseyecek.
Google, Play Store'un tasarımını baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl "Collections" özelliği ile değişimin sinyallerini veren şirketin I/O 2025'te paylaştığı bilgilere göre, yeni arayüz daha dinamik ve keşif odaklı bir deneyim sunacak. İşte detaylar!
Yenilenen Google Play Store'da Kaybolacaksınız
Uzun süredir tasarımsal olarak büyük bir yenilik sunmayan Play Store, çok yakında yeni bir görünüme kavuşacak. Google'ın I/O 2025'te paylaştığı bilgilere göre mağaza baştan aşağı yenilenecek. Artık eskiyen dikdörtgen kaydırma menüleri yerine daha büyük ve keşif odaklı interaktif bir tasarım benimsenecek.
Son yıllarda minimalist tasarımların pek çok farklı alanda karşımıza çıktığını gördük. Görünüşe göre Google da yeni Play Store'da böyle bir yol izleyecek. Ayrıca, "En Çok İndirilenler" ve "Trend Uygulamalar" gibi bölümlerle keşif de artırılacak.
Buna ek olarak yeni tasarımda, uygulama ana sayfasında tam ekran video ve görseller kullanılacak. Örneğin, "Şimdi Gerçekleşiyor" gibi anlık etkinlikler, doğrudan ana ekranda vurgulanacak. Mevcut versiyonun en büyük sıkıntısı bu sürümle birlikte ortadan kalkacak.
Google’ın Video Oluşturan Yapay Zekası Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Google’ın yeni video oluşturma modeli Veo 3’ün ürettiği video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. İzleyenler, gerçek olmadığına inanamadı.
Google Play Store'un mevcut versiyonundaki en büyük sorun ise tasarım değil. Mağaza şu an sadece en popüler uygulamaları öne çıkarıyor ve küçük stüdyoların yeni uygulamalarının ana sayfada keşfedilme şansı bulunmuyor. Ancak olası tasarım değişikliğinde önem verilecek "Keşfet" özelliğinin bunun önüne geçmesi bekleniyor.