Google Play Store'un Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor

Google, Play Store'un tasarımını baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz yıl "Collections" özelliği ile değişimin sinyallerini veren şirketin I/O 2025'te paylaştığı bilgilere göre, yeni arayüz daha dinamik ve keşif odaklı bir deneyim sunacak. İşte detaylar!

Yenilenen Google Play Store'da Kaybolacaksınız

Uzun süredir tasarımsal olarak büyük bir yenilik sunmayan Play Store, çok yakında yeni bir görünüme kavuşacak. Google'ın I/O 2025'te paylaştığı bilgilere göre mağaza baştan aşağı yenilenecek. Artık eskiyen dikdörtgen kaydırma menüleri yerine daha büyük ve keşif odaklı interaktif bir tasarım benimsenecek.

Son yıllarda minimalist tasarımların pek çok farklı alanda karşımıza çıktığını gördük. Görünüşe göre Google da yeni Play Store'da böyle bir yol izleyecek. Ayrıca, "En Çok İndirilenler" ve "Trend Uygulamalar" gibi bölümlerle keşif de artırılacak.

Buna ek olarak yeni tasarımda, uygulama ana sayfasında tam ekran video ve görseller kullanılacak. Örneğin, "Şimdi Gerçekleşiyor" gibi anlık etkinlikler, doğrudan ana ekranda vurgulanacak. Mevcut versiyonun en büyük sıkıntısı bu sürümle birlikte ortadan kalkacak.

Google Play Store'un mevcut versiyonundaki en büyük sorun ise tasarım değil. Mağaza şu an sadece en popüler uygulamaları öne çıkarıyor ve küçük stüdyoların yeni uygulamalarının ana sayfada keşfedilme şansı bulunmuyor. Ancak olası tasarım değişikliğinde önem verilecek "Keşfet" özelliğinin bunun önüne geçmesi bekleniyor.