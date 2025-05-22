Google’ın Video Oluşturan Yapay Zekası Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Google, geçtiğimiz gün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği I/O 2025 etkinliğinde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren yenilikleri paylaştı. Sadece Kaliforniya’dan değil, dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin çevrim içi olarak takip ettiği etkinlikte en çok ilgi çeken gelişmelerden biri ise yapay zeka tabanlı video üretim modeli Veo 3’ün tanıtılması oldu.

Gelişmiş özellikleriyle öne çıkan Veo 3, ürettiği videolar sayesinde teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bugün ise yine oluşturduğu bir görüntü ile adından söz ettirdi.

Google Veo 3, Fornite Oynayan Yayıncı Videosu Oluşturdu

Veo 3, yalnızca metin ve görsellerden yüksek kaliteli videolar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve diyalogları da zamanlamaya uygun şekilde videolara entegre edebiliyor. Tüm bu yeteneklerini sergileyen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Uhhh... I don't think Veo 3 is supposed to be generating Fortnite gameplay pic.twitter.com/bWKruQ5Nox — Matt Shumer (@mattshumer_) May 21, 2025

Matt Shumer isimli bir kullanıcının paylaştığı video, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Epic Games’in popüler FPS oyunu Fortnite’ı oynayan bir yayıncıyı konu alan bu video, gönderi açıklamasını okumayan pek çok kişi tarafından gerçek sanıldı. Ama aslında Google Veo 3 ile oluşturuldu.

Shumer, gönderisinin kısa sürede viral olmasının ardından videoyu oluşturmak için kullandığı prompt’u da paylaştı. Bilmeyenler için prompt, yapay zeka modellerine ne tür bir içerik üretileceğini anlatan, kullanıcı tarafından verilen komut ya da yönerge anlamına geliyor.

Oyun oynayan yayıncı videosunu oluşturmak için şu prompt'un kullanıldığı belirtildi:

Streamer getting a victory royale with just his pickaxe (Yayıncı sadece kazmasıyla zafer kazanıyor.)

Aslında dokuz kelimelik bu prompt’ta “Fortnite” kelimesi hiç geçmiyor. Ancak Veo 3, yalnızca “kazma” ifadesinden yola çıkarak Fortnite’a ait detayları ve atmosferi başarıyla yansıtmayı başarmış.

Veo 3 şu an için sadece ABD’deki kullanıcılara açık ve kullanmak isteyenlerin AI Ultra aboneliği alması gerekiyor. Bu abonelik ise aylık tam 249,99 dolar (yaklaşık 9.700 TL) fiyat etiketiyle geliyor. Yani ucuzluk konusunda herhangi bir iddiası yok. Türkiye’de ne zaman kullanılabilir olacağıysa henüz netleşmiş değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.