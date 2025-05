Google’ın Video Oluşturan Yapay Zekası Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Google, geçtiğimiz gün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği I/O 2025 etkinliğinde teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren yenilikleri paylaştı. Sadece Kaliforniya’dan değil, dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin çevrim içi olarak takip ettiği etkinlikte en çok ilgi çeken gelişmelerden biri ise yapay zeka tabanlı video üretim modeli Veo 3’ün tanıtılması oldu.

Gelişmiş özellikleriyle öne çıkan Veo 3, ürettiği videolar sayesinde teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bugün ise yine oluşturduğu bir görüntü ile adından söz ettirdi.

Veo 3, yalnızca metin ve görsellerden yüksek kaliteli videolar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve diyalogları da zamanlamaya uygun şekilde videolara entegre edebiliyor. Tüm bu yeteneklerini sergileyen bir video sosyal medyada gündem oldu.

Uhhh... I don't think Veo 3 is supposed to be generating Fortnite gameplay pic.twitter.com/bWKruQ5Nox