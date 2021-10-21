Google Play Store'da Uygulamaların Topladığı Kullanıcı Verileri Görülebilecek

Google Play Store isimli Android uygulama mağazasına yeni bir özellik eklenecek. Yeni özellik sayesinde mağazada uygulamaların topladığı kullanıcı verileri görülebilecek. Böylelikle kullanıcılar hangi uygulamanın hangi verileri topladığı konusunda bilgi sahibi olabilecek.

Google'ın Android işletim sistemine özel resmi uygulama mağazası Play Store, Apple'ın geçtiğimiz aylarda getirdiği şeffaflık politikasına göre yeniden düzenleniyor. Apple, geliştiricilerin kullanıcıların hangi verilerini kullandığını göstermesi için yeni özelliğini bu yılın başlarında tanıtmıştı. Google da Apple'ın yeni özelliğini kullanıma sunarak kullanıcıları veriler üzerinde daha çok kontrol sahibi yapmayı planlıyor.

Uygulamaların Topladığı Kullanıcı Verileri Neler Sorusu Yanıtlanacak

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Play Store isimli Android uygulama mağazasına "Veri Güvenliği" bölümü eklemeye hazırlanıyor. Veri Güvenliği bölümü, hangi uygulamanın hangi verileri topladığını gözler önüne serecek.

Google Play Store'a yeni eklenecek bölüm, derecelendirme ve incelemelerin hemen üzerinde yer alacak. Kullanıcı, uygulamanın açıklamasının altında uygulamanın hangi bilgileri topladığını görüntüleyebilecek. Burada uygulamanın ne tür verileri topladığı, kullanıcıdan topladığı verileri ne kadar süre boyunca tuttuğu gibi bilgilerin yer alması bekleniyor.

Android Kullanıcıları, Google Play Store'daki Veri Güvenliği bölümünde uygulamaların hangi tür verileri topladığı, toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ve veri toplamanın isteğe bağlı olup olmadığı gibi ek detayları da görebilecek.

Geliştiriciler, Android uygulama mağazasının yeni özelliği için Google şirketine bir form gönderecek. Formda hangi verilerin toplandığı gibi bilgiler yer alacak. Geliştirici tarafından Google'a bu konuda hiçbir form gönderilmediyse ya da gönderilen form reddedildiyse söz konusu uygulamanın Veri Güvenliği bölümünde "Bilgi yok" ifadesi yer alacak.

ABD merkezli yazılım devi Google, Play Store isimli resmi Android uygulama mağazası için geliştirdiği yeni özelliği 2022 yılının başlarında tüm kullanıcıların kullanımına sunacak. Böylece kullanıcılar, hangi uygulamanın hangi verileri topladığı konusunda bilgi sahibi olabilecek.

Bazı geliştiriciler yeni özellikten memnun kalmayabilir. Bunun nedeni, geliştiricilerin kullanıcı verilerini toplaması ve çeşitli amaçlarla kullanması. Bu, geliştiricilerin veya işletmelerin kullanıcı tercihlerini anlamasını kolaylaştırır ve onları reklamlarla nasıl hedefleyebileceğini öğrenmesini sağlar. Çok sayıda kullanıcı verisine sahip bir geliştirici ciddi miktarda gelir elde edebilir.