Apple'a Bir Adım Daha Yakın: Google Play Store’da “Kalitesiz Uygulama” Uyarısı Geliyor

Google, Android 15 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarının güvenliğini gözetecek yeni bir özelliği harekete geçiriyor. Bundan böyle Google Play Store'daki "güvensiz" uygulamalar filtrelenecek ve bu kapsamda mağada büyük çaplı bir temizlik olacak.

Play Store’da uzun süredir devam eden düşük kaliteli ve zararlı uygulama temizliği; Android Authority’nin açıkladığına göre belli başlı kriterlere dayanacak. Eğer bir uygulama:

Sıkça kaldırılmışsa,

Sınırlı kullanıcı verisi varsa,

Diğer uygulamalara kıyasla az sayıda aktif kullanıcıya sahipse,

uygulamanın detay sayfasında uyarılar gösterilecek. Ancak uyarılar, indirme öncesinde pop-up olarak değil, uygulama sayfasında gösterilecek.

Sideloading ve Zararlı Yazılımlarla Mücadele

Google, Play Protect’in kapsamını genişleterek sadece Play Store’dan değil, harici kaynaklardan yüklenen uygulamalara karşı da güvenlik önlemleri alıyor. Samsung gibi üreticiler de sideloading (harici yükleme) üzerinde baskıyı artırarak bu çabayı destekliyor. Daha sıkı kontroller vasıtasıyla Android ekosistemi daha güvenli bir hale gelecek.

Yine de uzmanlar, düşük kaliteli uygulamaların sadece güvenilir kaynaklar üzerinden indirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hatta kaynak güvenilir olsa bile dikkati elden bırakmamaları gerektiğini vurguluyor.

iPhone ile Arasındaki Farkı Kapatıyor

Bu özellik, iOS tabanlı iPhone modellerinde aşina olduğumuz bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Anroid 15 ile birlikte iki işletim sistemi arasındaki güvenlik açıkları yavaş yavaş kapanmaya başlasa bile Android'in aşması gereken çok yokuş var.

Google kendi çapında dört kriter belirledi: Kullanıcılara değer sunma, keyifli bir deneyim edinmelerine zemin hazırlama, üst düzey cihazlara erişme ve güvenli tasarımlara sahip olma. Bu başarıları sağlayabildiği takdirde iPhone modelleriyle arasındaki farkı kapatmaya bir adım daha yaklaşacak.