Beklenen ARR Özelliği Nihayet Android Telefonlara Geliyor! Hangi Modeller Yararlanacak?

Google, yeni sürümle birlikte Uyarlanabilir Yenileme Hızı (ARR) desteği sunarak, ekran yenileme hızında devrim niteliğinde bir gelişme yapmaya hazırlanıyor.

Android cihazlarda daha önce kullanılan LTPO ekranlar, genellikle 1 Hz ile 120 Hz arasında sabit yenileme hızları sunuyordu. Ancak bu sistemle beraber ekranın dinamik kare hızlarına uyum sağlamasına imkan tanımıyordu. Bu durum, özellikle oyun oynarken ya da yoğun grafik içeren uygulamalarda kesintisiz bir deneyim elde etmeyi epey zorlaştırıyordu.

Güç Tüketimini Azaltacak, Akıcı Deneyim Sunacak

Yeni gelen ARR desteği, ekranın yenileme hızını gerçek zamanlı olarak içeriğe göre optimize etmek istiyor. Buna göre liste şu şekilde ilerliyor:

Güç tüketimini azaltmak.

Jank veya görsel takılmaları en aza indirmek.

veya görsel takılmaları en aza indirmek. Daha pürüzsüz ve akıcı bir deneyim sunmak.

Android 15’te, Hardware Composer (HWC) donanım soyutlama katmanında yapılan güncellemeler sayesinde ARR tam anlamıyla destekleniyor. Bu gelişimle birlikte yeni HWC HAL v3'ün de yardımıyla ekranın farklı modlara geçiş yapmadan içerik türüne göre yenileme hızını optimize etmesi mümkün hale geldi. Özellikle oyun ve video içeriklerinde görülen kesinti ve senkronizasyon sorunları büyük ölçüde çözülecek.

Hangi Cihazlar Yararlanabilecek?

Her ne kadar Android 15, ARR desteği sunsa da bu özelliğin tam potansiyeliyle kullanılabilmesi için yeni nesil donanımlar gerekecek. Özellikle Snapdragon 8 Elite gibi güçlü işlemcilerle çalışan cihazlar ve HWC HAL v3 uyumlu ekran donanımlarına sahip modeller bu yenilikten tam anlamıyla faydalanabilecek.

Eski cihazlar ise donanım sınırlamaları nedeniyle ARR’nin sunduğu bu yeniliklerden yararlanamayabilir. Ayrıca, Google’ın ARR yaklaşımının henüz PC'lerdeki VRR düzeyine ulaşmadığı belirtiliyor. Oyunlar için tam senkronizasyon yerine, ekranın yırtılma etkisini hafifletmekle sınırlı bir iyileştirme sunuluyor.