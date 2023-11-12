Yeni Rapor: Google Play Store Virüslü Uygulamalarla Kaynıyor!

Rusya merkezli bir güvenlik şirketi olan Kaspersky, kötü amaçlı yazılım raporunu yayınladı. Bu rapora göre Google Play Store'daki gidişat hiç iyi değil. Çünkü Android cihazlar için oyunları, uygulamaları ve diğer içerikleri barındıran Google'ın resmî mağazasında birçok virüslü uygulama bulunuyor.

3 Milyon Virüslü Uygulama!

Google Play'in bünyesinde barındırdığı virüs içerikli uygulamaların 3 milyondan fazla olduğu öğrenildi. Bu durum başlı başına bir tehdit oluştururken bir de bu uygulamaların 600 milyondan fazla indirilmiş olması durumu daha da kötü yapıyor.

Rapora göre kötü amaçlı veya virüs içerikli uygulamalar en az 200 kere indirildi. Onlardan bir tanesi ses ve ekran kaydetme uygulaması olarak bilinen iRecorder. Google Play Store'a 2021 yılında yüklenen uygulama tehdit oluşturuyor.

Trojan AhMyth'ten gelen kod, uygulamayı yükleyen tüm kullanıcıların akıllı telefonlarının her 15 dakikada bir mikrofondan ses kaydetmesine ve bunu sunucuya göndermesine neden oldu. iRecorder, Mayıs 2023’te kötü amaçlı yazılım içerdiği belli olana kadar 50 binin üzerinde indirme oranına sahipti.

Google, kişilerin banka bilgilerini, paralarını ve kişisel bilgilerini çalmaya odaklanan bu kötü amaçlı yazılımları engellemek için kod seviyesinde tarama yapabilen bir altyapı geliştirmeye çalışıyor.

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