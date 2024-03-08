Google Play Store Yeni Bir Özelliğe Kavuşuyor: Aynı Anda Birden Fazla Uygulama İndirilebilecek!

Son zamanlarda Android telefonların daha gelişmiş özelliklere sahip olabilmesi için uygulamalardan çeşitli yenilikler geliyor. Sıradaki hamle ise Google'ın Play Store uygulama mağazasından geldi.

Android kullanıcılarının belki de en istediği özelliklerden birini denemeyen başlayan Google, kullanıcıları büyük bir yükten kaldıracak. Aynı anda birden fazla uygulamayı indermenin mümkün olmadığı telefonlar artık tarihe karışıyor.

Android telefonlarda Play Store'dan aynı anda birden fazla uygulama indirilemiyordu. Google bu durumu değiştiriyor ve "paralel indirme" adını verdiği özelliği yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Uygulamalarda Geçerli Olacak

Play Store'a gelmeye hazırlanan "paralel indirme" özelliği şu an test ve deneme aşamasında. Aynı anda birden fazla uygulama indirmeyi mümkün hale getirecek olan özellik, halihazırda iOS cihazlarda zaten yapılabiliyor.

Google daha önceden de bu tarz bir özellik denemişti ve Reddit'te paylaşılan bazı ekran görüntüleri özelliğin 2020'den beri denendiğini gösteriyordu. Son paylaşılan görüntülere göre artık Google bu durumu değiştiriyor ve paralel indirme özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Bu özelliğin bazı sınırlamalarla birlikte geleceğini söylemekte de fayda var. TheSpAndroid'in aktardığına göre paralel indirmeler sadece yeni uygulama indirirken çalışaccak. Mevcut uygulamaları güncelleme aşamasında kullanılamayacak.

Ayrıca aynı anda indirme noktasında da bazı sınırlamalar olacak. Testlerde, aynı anda indirmenin sadece iki uygulama ile sınırlı olduğu bilgisi paylaşıldı. Bazı düzenlemeler ve ayarlamalarla buradaki sayının artabileceği de söyleniyor.