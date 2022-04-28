Google, Play Store'daki 1 Milyonu Aşkın Uygulamayı Kaldırdı

Google, yayınlamış olduğu blog yazısı aracılığıyla Play Store'da bulunan ve daha önce belli başlı kriterlere uymadığı için kaldıracağını açıkladığı uygulamalarla ilgili bir dizi rakam ve veri paylaştı.

Kullanıcıların veri güvenliği adına bir süredir zararlı uygulamalarla mücadele eden Google, geliştiricilerin belli bir süredir güncellemediği uygulamaları da mağazasından kaldıracağını açıklamıştı. Bu kapsamda birçok uygulama çoktan mağazadan kaldırıldı bile.

Google'ın paylaştığı blog yazısına göre şu ana dek Play Store'da bulunan 1,2 milyonu aşkın zararlı uygulama, Google'ın politikalarına uymaması nedeniyle mağazadan kaldırıldı. Bunun yanı sıra şirket geçtiğimiz yıl 700 bine yakın hesabı da belli başlı nedenlerden ötürü kapattı.

Google Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Google'ın güvenlik noktasında planları bununla da sınırlı değil. Google, yeni politikalarıyla birlikte güncel Android sürümlerine güncellenen uygulamaların kullanıcı verilerine erişimine izin vermiyor. Keza daha önce bu konuyla ilgili çocukları kapsayan bir düzenlemede uygulamaların reklam kimliği toplamasına da karşı çıkmıştı.

Pixel serisi telefonlarında da güvenlik konusunda yenilikçi adımlar atan Google için görünüşe göre bu alandaki değişiklikler tüm bunlarla sınırlı kalmayacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın uygulamalar üzerinde yapmış olduğu düzenlemeler doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.