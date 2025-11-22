Google, Popüler Diziyi Es Geçmedi! Bunu Arattığınızda Şaşıracaksınız

Breaking Bad ve Better Call Saul gibi dizilerin yaratıcısı Vince Gilligan'ın yeni dizisi Pluribus, yayın hayatına başlar başlamaz tüm dünya tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Herkesin gerek sosyal medya gerek yakın çevresi ile konuştuğu dizi, Google'ın da gözünden kaçmadı ve arama motoruna küçük bir "easter egg" (sürpriz yumurta) ekledi.

Google'ın Pluribus Sürprizi İzleyicileri Şaşırttı

Dünyanın en büyük arama motorunun arkasındaki şirket Google, arama motorunda "Pluribus" şeklinde arama yaptığınızda dizinin ilk bölümüne gönderme yapan kayan yazı göstermeye başladı. Şirket, "What are you searching for, Carol?" (Ne arıyorsun, Carol?) ifadesi ile dizinin birinci bölümündeki haberlerin geçildiği ana atıfta bulundu.

Dizinin o sahnesinde Carol televizyondaki haberi izlerken alttan geçen yazılar bir anda değişiyor ve kendisine seslenilmeye başlanıyor. Google da arama sonuçlarını gösterirken en üst kısımda gösterilen bu ifade ile doğrudan Carol'a sesleniyor. Ne hakkında araştırma yaptığınız, ne izlemek istediğiniz gibi detaylara hâkim olan Google, bu sürpriz yumurta ile dizidekine benzer bir atmosfer yaratırken bir yandan da arama motorunu her şeyi bilen araç olarak ön plana çıkarıyor.

Pluribus Konusu

8.6 IMDb puanına sahip olan Pluribus, insanların aşırı mutlu olduğu, gerçeklikten son derece uzak bir dünyada geçiyor ancak insanların mutluluğun arkasında her birinin kusursuz bir hayata sahip olması gibi bir neden bulunmuyor. İlginç bir virüsün dünyaya yayılması sonucunda insanlar kendini istemsiz bir şekilde mutlu hissediyor.

Dünyadaki bütün insanlar aşırı olumlu bir bakış açısına sahip olurken bundan yalnızca bir kişi etkilenmiyor. Carol isimli kadın, bu virüsten etkilenmediği için gerçek anlamda dünyanın en mutsuz insanı oluyor. Mutlu insanların Carol'ın da aralarına katılmak istemesi ise diziyi daha enteresan bir noktaya sürüklüyor. Carol'ın dünyayı eski hâline getirmek için hem onlara karşı gelmesi hem bu virüsün etkisini ortadan kaldırmanın bir yolunu bulması gerekiyor.

Pluribus Oyuncuları

Rhea Seehorn

Karolina Wydra

Miriam Shor

Peter Bergman

Max Reeves

Samba Schutte

Pluribus dizisinin ana karakteri Carol, Rhea Seehorn tarafından canlandırılırken Zosia karakterine ise Karolina Wydra hayat veriyor. Carlos Manuel Vesga, Manusos karakterini canlandırırken Helen ise Miriam Shor sayesinde hayat buluyor. Margaux rolünü ise Max Reeves üstleniyor.